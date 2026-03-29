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Zócalo de CDMX se llena de aficionados para ver el México vs Portugal en pantalla gigante
El Zócalo capitalino se convirtió en un auténtico estadio al aire libre, donde miles de aficionados se dieron cita para seguir la transmisión del partido entre México y Portugal a través de una mega pantalla instalada en la Plaza de la Constitución.
Afición llega desde temprano para apartar lugar
Desde horas antes del inicio del encuentro, familias, grupos de amigos y turistas comenzaron a llenar el primer cuadro de la ciudad, portando playeras de la Selección Mexicana, banderas y todo tipo de artículos tricolores.
Ambiente de fiesta con porras, cánticos y emoción colectiva
El ambiente se tornó festivo con cánticos, porras y el sonido de tambores que retumbaban entre los edificios históricos que rodean el Zócalo, creando una experiencia colectiva similar a la de un estadio.
Operativo de seguridad resguarda a los asistentes
La instalación de la pantalla gigante permitió que miles de personas disfrutaran del partido de manera gratuita, en un espacio que también cuenta con presencia de elementos de seguridad para garantizar el orden durante el evento.