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Zócalo de CDMX se llena de aficionados para ver el México vs Portugal en pantalla gigante

Miles de personas siguen la transmisión en el corazón de la CDMX. / SSC
Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 20:44 - 28 marzo 2026
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Miles de personas se congregan en el corazón de la capital para vivir el partido en un ambiente de fiesta, entre banderas, porras y emoción colectiva.

El Zócalo capitalino se convirtió en un auténtico estadio al aire libre, donde miles de aficionados se dieron cita para seguir la transmisión del partido entre México y Portugal a través de una mega pantalla instalada en la Plaza de la Constitución.

Miles de aficionados se reúnen en el Zócalo capitalino para ver el México vs Portugal. / SSC

Afición llega desde temprano para apartar lugar

Desde horas antes del inicio del encuentro, familias, grupos de amigos y turistas comenzaron a llenar el primer cuadro de la ciudad, portando playeras de la Selección Mexicana, banderas y todo tipo de artículos tricolores.

Ambiente de fiesta con porras, cánticos y emoción colectiva

El ambiente se tornó festivo con cánticos, porras y el sonido de tambores que retumbaban entre los edificios históricos que rodean el Zócalo, creando una experiencia colectiva similar a la de un estadio.

Aficionados siguen el encuentro en pantalla gigante instalada en el Zócalo. / SSC

Operativo de seguridad resguarda a los asistentes

La instalación de la pantalla gigante permitió que miles de personas disfrutaran del partido de manera gratuita, en un espacio que también cuenta con presencia de elementos de seguridad para garantizar el orden durante el evento.

Autoridades capitalinas resguardan a asistentes durante el evento futbolero. / SSC
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