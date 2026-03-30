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Futbol

Luis Fernando Tena asegura que seguirá como DT de Guatemala tras rumores sobre su salida

Luis Fernando Tena, entrenador de Guatemala | MEXSPORT
René Tovar
René Tovar 14:21 - 30 marzo 2026
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En exclusiva para RÉCORD, el 'Flaco' Tena dio a conocer detalles sobre su estado de salud que le impidió estar en el pasado juego amistoso de los chapines

​Luis Fernando Tena aseguró a RÉCORD que va a seguir en la Selección de Guatemala, en medio de los rumores sobre su presunta salida. El 'Flaco' apuntó que efectivamente lo operaron de la vesícula, pero que lo volvieron a intervenir debido a una bacteria.

Luis Fernando Tena| MEXSPORT

Declaraciones del propio Tena

​"Me operaron de la vesícula y se me complicó con una infección. Entonces me tuvieron que operar por segunda vez y con una buena dosis de antibiótico", reveló el estratega vía mensaje.

​"Ya estoy mejor, gracias a Dios, y en casa, aunque sigo con los antibióticos. Te cuento que voy a seguir con la Selección de Guatemala; no tengo ninguna intención de cambiar", ratificó el timonel.
Luis Fernando Tena | MEXSPORT

Seguirá con el equipo chapín

​El estratega no expuso mayores detalles, pero corroboró que fueron dos operaciones, algo que estaba en el aire. Lo que sí es un hecho es que seguirá con el combinado chapín, ya que tiene cuatro años más de contrato con el equipo centroamericano.

Luis Fernando Tena en la Copa Oro | MEXSPORT
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