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Luis Fernando Tena asegura que seguirá como DT de Guatemala tras rumores sobre su salida
Luis Fernando Tena aseguró a RÉCORD que va a seguir en la Selección de Guatemala, en medio de los rumores sobre su presunta salida. El 'Flaco' apuntó que efectivamente lo operaron de la vesícula, pero que lo volvieron a intervenir debido a una bacteria.
Declaraciones del propio Tena
"Me operaron de la vesícula y se me complicó con una infección. Entonces me tuvieron que operar por segunda vez y con una buena dosis de antibiótico", reveló el estratega vía mensaje.
"Ya estoy mejor, gracias a Dios, y en casa, aunque sigo con los antibióticos. Te cuento que voy a seguir con la Selección de Guatemala; no tengo ninguna intención de cambiar", ratificó el timonel.
Seguirá con el equipo chapín
El estratega no expuso mayores detalles, pero corroboró que fueron dos operaciones, algo que estaba en el aire. Lo que sí es un hecho es que seguirá con el combinado chapín, ya que tiene cuatro años más de contrato con el equipo centroamericano.
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