Se agotan los boletos para el partido de Repechaje Intercontinental entre Jamaica y República del Congo

Jamaica y República del Congo se enfrentan en la Final del Repechaje Intercontinental buscando uno de los últimos boletos para disputar la Copa del Mundo 2026.

El conjunto jamaiquino logró avanzar a la Final tras vencer a Nueva Caledonia por resultado de 1-0. Los congoleños de igual manera lograron llegar al último partido tras vencer a Nigeria en penales por 4-3 en diciembre de 2025.

La mañana de este lunes se dio a conocer que los boletos para el partido se han agotado completamente por lo que se espera casa llena en la casa de las Chivas Rayadas del Guadalajara, el Estadio Akron.

Selección de República del Congo entrenando l AP

La noticia sobre el agotamiento de los boletos no es obra de la casualidad, la fiebre del Mundial en México está en su tope e incluso muchos aficionados jamaiquinos han visitado tierras mexicanas apoyando a su selección.

Jamaica tras el partido contra Nueva Caledonia l AP

También equipos como Nueva Caledonia tuvieron el respaldo principalmente de aficionados mexicanos quienes estudiaron la historia del país y quedaron encantados, por lo que buscaron asistir al encuentro de Repechaje que justamente fue contra Jamaica.

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Selección de República del Congo entrenando l AP