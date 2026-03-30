Yoanne Wissa, jugador de RD Congo, asegura que están a 90 minutos de hacer historia ante Jamaica
La Seleccion de la República Democrática del Congo, se encuentra a un paso de lograr un objetivo histórico al conseguir su pase a la Copa del Mundo por primera vez en su historia, aunque como nación participaron en 1974 con el nombre de Zaire.
Ante esto Yoanne Wissa, destacó la importancia del momento que vive su equipo en la antesala de un partido decisivo rumbo a la justa mundialista
¿Qué dijo Yoanne Wissa?
El delantero subrayó que esta oportunidad es el resultado de años de esfuerzo y que el grupo es consciente de lo que está en juego, aunque también confía en la capacidad del equipo para responder en la cancha.
“Hemos necesitado esta oportunidad por años. Sabemos la presión que tenemos hoy. Estamos contentos de jugar este partido porque tuvimos una fase africana en la que los chicos lo han hecho muy bien. Ahora sabemos que podemos lograrlo. Tenemos más de 90 minutos para hacer historia”, señaló.
Wissa también reconoció lo significativo que resulta estar tan cerca de la clasificación, especialmente después de quedarse en la orilla en ocasiones anteriores, lo que le da un valor aún mayor al momento actual.
“Es una locura, realmente. Hemos perdido la clasificación al Mundial tres veces en partidos decisivos. Ahora es diferente, porque antes era un regreso a casa y ahora es solo un partido más. Como dije, en noviembre mis compañeros hicieron un gran trabajo en la fase africana: ganaron contra Camerún y Nigeria, lo cual no fue fácil. Estar a poco más de 90 minutos de algo tan grande es una locura”, agregó.
¿Se quitan etiqueta de favorito?
Pese a la magnitud del encuentro, el atacante dejó claro que no se consideran favoritos, anticipando un duelo equilibrado en el que cualquier detalle puede marcar la diferencia.
“No, no creo que seamos favoritos. Podemos ganar, pero también podemos perder. No somos favoritos porque ha pasado mucho tiempo sin estar en la Copa del Mundo. Han pasado años. Creo que será un partido parejo y estamos listos para jugarlo”, reconoció.