Ante Congo, Jamaica se juega el duelo más grande de su historia asegura Ian Fray

Este martes no será un partido cualquiera. Cuando Jamaica salte a la cancha para enfrentar a la República Democrática del Congo, lo hará con el peso de la historia sobre los hombros y con un sueño que lleva casi tres décadas esperando cumplirse: volver a la Copa del Mundo.

Jamaica en la Academia AGA | x: @AtlasFC

El momento ha llegado

Para los jugadores del combinado nacional, el momento es claro. No hay margen para dudas. Es ahora o nunca, tal y como lo ha mencionado uno de sus jugadores más relevantes, Ian Fray.

Definitivamente, (es el juego más importante de su historia) en los últimos 28 años no hemos cualificado para la Copa del Mundo, así que en los últimos 28 años, creo que será uno de los partidos más importantes de la historia

Jamaica volverá a jugar en la cancha del Estadio Akron | Imago7

Más allá de lo deportivo, el duelo representa una oportunidad de devolverle la ilusión a todo un país. Joel Latibeaudiere lo tiene claro: están a un paso de lograr algo que marcaría generaciones.

Sería un gran logro para la gente de Jamaica, para mí, para mi equipo. Así que estamos esperando a que este equipo se clasifique para la Copa del Mundo y se festeje en Jamaica. Es un gran sueño para el equipo y para mí. Esto es lo que soñamos, esto es lo que estamos aquí para hacer, para clasificar para la copa mundial. Esto es lo que vamos a hacer

RD del Congo jugará el Repechaje Intercontinental I AP

Sin miedo para el reto más grande

En el vestidor jamaicano no hay espacio para el miedo, solo para la convicción. Ronaldo Webster lo resume en una idea simple, pero poderosa: mentalidad ganadora.