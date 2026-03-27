Gianni Infantino sorprende: Así logró ir de Monterrey a Guadalajara en horas

Gianni Infantino fue uno de los invitados de lujo a los dos partidos de Repechaje Intercontinental de cara a la Copa del Mundo; sin embargo, a la gente le ha llamado mucho la atención rapidez que tuvo en su traslado, pues el presidente de la FIFA estuvo en los dos inmuebles a pesar de la cercanía de los horarios de los dos partidos.

Además, Infantino también va a estar en los palcos para el partido de México vs Portugal en la reinauguración del Estadio Azteca, ahora llamado Estadio Banorte, o Estadio Ciudad de México, en términos mundialistas.

Jamaica avanzó a la Final del Repechaje Intercontinental | MEXSPORT

¿Cómo fue el traslado de Gianni Infantino?

Como parte de los últimos 'ensayos' que se han hecho de cara a la Copa del Mundo, Gianni Infantino viajó a territorio mexicano para poder estar presente en los compromisos de Repechaje intercontinental, y por supuesto también en el partido de reapertura del Estadio Banorte.

Sin embargo, más allá de que esta es una de las noticias importantes en cuanto a invitados, un tema sobre el cual se ha hablado bastante en estos últimos días es acerca de la presencia del presidente de la FIFA en los dos encuentros, pues tuvieron un horario bastante cercano uno del otro.

Gianni Infantino en el palco durante el Repechaje Internacional de la FIFA rumbo al Mundial 2026 | MEXSPORT

En cuanto al partido de Bolivia vs Surinam en el Estadio Monterrey, el horario fue a las 4:00 PM, por lo que terminaría a las 6 de la tarde; en cuanto al encuentro de Nueva Caledonia en contra de Jamaica, el juego comenzó a las 9:00 PM, terminando tan solo minutos antes de la media noche, contando en ambos duelos con la presencia de Gianni.

Mucho se ha especulado acerca del cómo pudo llegar tan rápido de un estadio a otro, incluso se ha dicho que la manera de trasladarse fue con transporte privado. El viaje en avión de la ciudad de Monterrey a Guadalajara marca alrededor de hora y media, por lo que desde el final del encuentro de bolivianos y surinameses al inicio del segundo no es para nada descabellado poder llegar a tiempo.

Continúa la 'gira' de Infantino en México

Si hay un partido al cual debe asistir el presidente de la FIFA es la reinauguración del Estadio Ciudad de México para el partido del Tri ante Portugal, en donde seguramente compartirá palco nuevamente con el presidente de la FMF, Mikel Arriola. Para los encuentros que definirán a los dos clasificados al Mundial.

Gianni Infantino estará presente en el duelo de reapertura del Estadio Banorte | MexSport

Un video viral que ha circulado en redes sociales muestra al gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, recibiendo de manera más que efusiva a Infantino. Lemus estaba acompañado del presidente de Chivas, Amaury Vergara, por lo que tampoco sería nuevo verlos en el palco del nuevo Estadio Banorte, pues son parte de una de las sedes para México en este Mundial.