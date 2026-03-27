Bob Marley, la inspiración de los tapatíos para apoyar a Jamaica en Guadalajara

Pensar en Jamaica es pensar en Bob Marley. Su legado musical y cultural ha trascendido generaciones y fronteras, convirtiéndose en un símbolo global que, incluso lejos del Caribe, sigue marcando presencia. Esta noche, en el Estadio Guadalajara, su figura fue clave para que un sector de la afición tapatía se inclinara por apoyar a la selección jamaicana.

En las inmediaciones del estadio, la imagen del músico fue protagonista. Decenas de aficionados portaron camisetas con su rostro, su nombre y el emblemático dorsal ‘10’, en una muestra clara de cómo su influencia también se conecta con el fútbol.

Aficionado con playera de Bob Marley | ALFREDO OLIVAREZ

Y es que Marley no solo dejó huella en la música, sino que también mantuvo una estrecha relación con el balompié, deporte que practicaba y seguía con pasión. Esa conexión se reflejó en las tribunas, donde su figura sirvió como puente entre cultura, identidad y apoyo deportivo.

“Yo creo que Jamaica es Bob Marley en todos los sentidos. Aunque no lo conozcas, cuando llegas se siente su esencia, por eso quisimos traerlo en la playera”, expresó Valeria Rodríguez.

El ambiente festivo también fue impulsado por aficionados como Christopher Sánchez y su familia, quienes acudieron al estadio con jerseys de Jamaica inspirados en el artista.

Aficionados apoyan a Jamaica en el Estadio Akron| MEXSPORT

“Desde que conseguimos los boletos empezamos a organizarnos. Mi esposa mandó a hacer las camisas y un amigo nos propuso que fueran de Bob Marley, así que decidimos venir todos así”, relató.

Para ellos, el partido representa una oportunidad única de vivir de cerca un ambiente mundialista, lo que hizo aún más especial su elección de apoyar al conjunto caribeño.

“Es lo más cercano que vamos a estar de un partido de Copa del Mundo. Es repechaje y me gustaría que Jamaica avanzara; además, es un equipo de la misma región que México, por eso decidimos apoyarlos”, concluyó.