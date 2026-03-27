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Jugadores de Bolivia, maravillados con el BBVA tras vencer a Surinam: "Es el estadio más lindo donde hemos jugado"
La Selección de Bolivia logró el pase a la siguiente ronda del Repechaje Mundialista tras vencer 2-1 a Surinam. El partido se jugó en la cancha del Estadio de Rayados de Monterrey, un inmueble que dejó una grata impresión.
La casa del conjunto regiomontano es uno de los estadios más modernos y tecnológicos que hay en México. La cancha tiene una combinación de pasto natural con artificial a 18 metros de profundidad, lo que permite una mayor estabilidad y recuperación del terreno de juego.
El delantero boliviano, Juan Godoy, habló ante periodistas después de disputar el partido y clasificar a la Final del Repechaje Mundialista. Godoy agradeció y felicitó a México, no solamente por el cálido recibimiento, sino porqué quedaron impresionados con el inmueble donde se disputó el encuentro.
Felicitarle a México por este lindo estadio, es la primera vez que jugamos en un estadio tan lindo, así que felicitarlo, y esperemos que podamos lograr acá el objetivo final, que es clasificar a la copa.
Una motivación extra para Juan Godoy fue haber jugado en un estadio de clase mundial. El atacante destacó la estado del césped, la amplitud del campo y la comodidad del estadio.
Luis Haquín destaca la infraestructura
El capitán de la Selección Boliviana, Luis Haquín, puso mucho énfasis en la infraestructura y ambiente del estadio y mencionó que el Gigante de Acero en un inmueble de talla mundial y a la altura para disputar grandes torneos internacionales.
Yo estoy impactado, de verdad, de muy buena manera por el estadio. Es un estadio de primerísimo nivel, es un estadio mundialista. Y es un lujo estar en este país. Es un país hermoso, es un país con gente espectacular.
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