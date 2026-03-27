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Futbol

Jugadores de Bolivia, maravillados con el BBVA tras vencer a Surinam: "Es el estadio más lindo donde hemos jugado"

Pelea por un balón entre Bolivia vs Surinam l IMAGO7
Jorge Armando Hernández 07:33 - 27 marzo 2026
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La Selección de Bolivia logró el pase a la siguiente ronda del Repechaje Mundialista tras vencer 2-1 a Surinam. El partido se jugó en la cancha del Estadio de Rayados de Monterrey, un inmueble que dejó una grata impresión.

Juan Godoy peleando un balón en el aire l AP

La casa del conjunto regiomontano es uno de los estadios más modernos y tecnológicos que hay en México. La cancha tiene una combinación de pasto natural con artificial a 18 metros de profundidad, lo que permite una mayor estabilidad y recuperación del terreno de juego.

El delantero boliviano, Juan Godoy, habló ante periodistas después de disputar el partido y clasificar a la Final del Repechaje Mundialista. Godoy agradeció y felicitó a México, no solamente por el cálido recibimiento, sino porqué quedaron impresionados con el inmueble donde se disputó el encuentro.

Felicitarle a México por este lindo estadio, es la primera vez que jugamos en un estadio tan lindo, así que felicitarlo, y esperemos que podamos lograr acá el objetivo final, que es clasificar a la copa.
Vista del Estadio BBVA por dentro l IMAGO7

Una motivación extra para Juan Godoy fue haber jugado en un estadio de clase mundial. El atacante destacó la estado del césped, la amplitud del campo y la comodidad del estadio.

Luis Haquín destaca la infraestructura
Luis Haquín peleando un balón con jugador de Surinam l AP

El capitán de la Selección Boliviana, Luis Haquín, puso mucho énfasis en la infraestructura y ambiente del estadio y mencionó que el Gigante de Acero en un inmueble de talla mundial y a la altura para disputar grandes torneos internacionales.

Yo estoy impactado, de verdad, de muy buena manera por el estadio. Es un estadio de primerísimo nivel, es un estadio mundialista. Y es un lujo estar en este país. Es un país hermoso, es un país con gente espectacular.
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