Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Copa del Mundo 2026: Así se jugará la Final del repechaje Intercontinental

Jamaica y Nueva Caledonia jugando el repechaje intercontinental | MEXSPORT
Rafael Trujillo 23:41 - 26 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Sólo un partido separa a dos selecciones de poder disputar la Copa del Mundo

A sólo un paso de la Copa del Mundo. Este jueves se disputaron las dos Semifinales del Repechaje Intercontinental, es decir, sólo faltan dos partidos para definir a las dos selecciones que llegarán al máximo torneo internacional.

El Grupo I así como el Grupo K están muy al pendientes de los que pase martes en territorio mexicano pues, los ganadores de cada Final, accederán a la Fase de Grupos del máximo torneo de selecciones y para el miércoles, ya tendremos a las 48 selecciones que disputarán el Mundial este verano.

Balón y trofeo de la Copa del Mundo 2026 | @fifamedia

Final Llave A y rival del Grupo K

La Semifinal de la Llave A fue la encargada de cerrar la actividad internacional este jueves 26 de marzo. Jamaica cumplió con las expectativas y, pese a tener a la afición mexicana en contra, logró superar a Nueva Caledonia en el Estadio Akron por 1-0 y así avanzar a la Final.

Ahora, los Reggae Boys se medirán ante República Democrática del Congo en la Final de la llave buscando acceder a la segunda Copa del Mundo en su historia. Para este partido, los africanos llegan como los favoritos para ganar el partido y llegar a su primer Mundial (disputaron la Copa del Mundo de 1974 pero lo hizo como Zaire).

El ganador de esta Final accederá al torneo veraniego, instalándose en el Grupo K, mismo que compartirán con Portugal, Colombia y Uzbekistán y debutarían en el torneo el 17 de junio en NRG Stadium de Houston.

Jamaica celebrando el gol que los acerca al Mundial | MEXSPORT
Jamaica celebrando el gol que los acerca al Mundial | MEXSPORT

Llave B y rival del Grupo I

La otra llave se llevó a cabo unas horas antes, donde Bolivia se midió ante Surinam. El cuadro sudamericano sufrió más de lo esperado, pero con dos anotaciones en la segunda parte, logró imponerse y avanzar a la siguiente fase.

Ahora, la Verde está cerca de regresar a una Copa del Mundo por primera vez desde 1994. En caso de poder acceder, estarían disputando su cuarto torneo tras haber jugado en 1930 así como en 1950. Sin embargo, para ello deberán vencer a Iraq.

El cuadro árabe buscará romper una racha de 40 años sin clasificar a una Copa del Mundo. Curiosamente, la última y única vez que participaron en un Mundial, fue también en tierras mexicanas en 1986 por lo que llegan ilusionados.

Jugadores de Bolivia celebran el gol contra Surinam en el Repechaje Internacional rumbo al Mundial 2026 | MEXSPORT
Jugadores de Bolivia celebran el gol contra Surinam en el Repechaje Internacional rumbo al Mundial 2026 | MEXSPORT

El ganador de este duelo quedará instalado en el Grupo I, mismo que compartirán con el subcampeón del Mundo Francia, la campeona de África Senegal y la nueva 'potencia' Noruega. Su debut se dará el 16 de junio en el Gillette Stadium.

Últimos videos
Lo Último
00:30 Estos son los partidos de hoy viernes 27 de marzo
00:01 A 76 días. El origen de una tradición: el primer álbum Panini de la historia nació en México 70
23:57 Irán prohíbe a sus equipos deportivos viajar a países 'hostiles'
23:47 Bob Marley, la inspiración de los tapatíos para apoyar a Jamaica en Guadalajara
23:41 Copa del Mundo 2026: Así se jugará la Final del repechaje Intercontinental
23:17 Nueva Caledonia, la selección que conquistó el corazón de un aficionado mexicano
23:00 ¡A un pasol! Jamaica vence a Nueva Caledonia y sueña con el Mundial
22:56 Grito homofóbico se hace presente en el Jamaica vs. Nueva Caledonia
22:52 Pago doble de Becas Bienestar en abril 2026: estos estudiantes recibirán hasta 11,600 pesos
22:44 Faitelson revela que Julio ‘Profe’ Ibáñez fue acusado de terrorismo en Sudáfrica
Tendencia
1
Futbol Exdirectivo de Barcelona se suma a dirección de América y Estadio Banorte
2
Futbol Inter de Miami y L.A. Galaxy los candidatos más interesados en Casemiro
3
Contra Hoy No Circula jueves 26 de marzo en CDMX y Edomex: estos autos descansan
4
Futbol Tijuana le da prioridad a la rehabilitación de Gil Mora para que llegue al Mundial
5
Futbol Loco Abreu pide no descartar a Toño Rodríguez para el Mundial 2026
6
Futbol América sorprende en el Volcán y vence por la mínima a las Amazonas
Te recomendamos
Valeria del Campo se enfrenta a Charlyn Corral en la Liga MX Femenil | IMAGO 7
Futbol
27/03/2026
Estos son los partidos de hoy viernes 27 de marzo
A 76 días. El origen de una tradición: el primer álbum Panini de la historia nació en México 70
Futbol
27/03/2026
A 76 días. El origen de una tradición: el primer álbum Panini de la historia nació en México 70
Irán prohíbe a sus equipos deportivos viajar a países 'hostiles' | AP
Futbol
26/03/2026
Irán prohíbe a sus equipos deportivos viajar a países 'hostiles'
Aficionado con playera de Bob Marley | ALFREDO OLIVAREZ
Futbol
26/03/2026
Bob Marley, la inspiración de los tapatíos para apoyar a Jamaica en Guadalajara
Copa del Mundo 2026: Así se jugará la Final del repechaje Intercontinental
Futbol
26/03/2026
Copa del Mundo 2026: Así se jugará la Final del repechaje Intercontinental
Afición mexicana apoyó a Nueva Caledonia en el Repechaje | IMAGO7
Futbol
26/03/2026
Nueva Caledonia, la selección que conquistó el corazón de un aficionado mexicano