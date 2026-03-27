Copa del Mundo 2026: Así se jugará la Final del repechaje Intercontinental

A sólo un paso de la Copa del Mundo. Este jueves se disputaron las dos Semifinales del Repechaje Intercontinental, es decir, sólo faltan dos partidos para definir a las dos selecciones que llegarán al máximo torneo internacional.

El Grupo I así como el Grupo K están muy al pendientes de los que pase martes en territorio mexicano pues, los ganadores de cada Final, accederán a la Fase de Grupos del máximo torneo de selecciones y para el miércoles, ya tendremos a las 48 selecciones que disputarán el Mundial este verano.

Balón y trofeo de la Copa del Mundo 2026 | @fifamedia

Final Llave A y rival del Grupo K

La Semifinal de la Llave A fue la encargada de cerrar la actividad internacional este jueves 26 de marzo. Jamaica cumplió con las expectativas y, pese a tener a la afición mexicana en contra, logró superar a Nueva Caledonia en el Estadio Akron por 1-0 y así avanzar a la Final.

Ahora, los Reggae Boys se medirán ante República Democrática del Congo en la Final de la llave buscando acceder a la segunda Copa del Mundo en su historia. Para este partido, los africanos llegan como los favoritos para ganar el partido y llegar a su primer Mundial (disputaron la Copa del Mundo de 1974 pero lo hizo como Zaire).

El ganador de esta Final accederá al torneo veraniego, instalándose en el Grupo K, mismo que compartirán con Portugal, Colombia y Uzbekistán y debutarían en el torneo el 17 de junio en NRG Stadium de Houston.

Jamaica celebrando el gol que los acerca al Mundial | MEXSPORT

Llave B y rival del Grupo I

La otra llave se llevó a cabo unas horas antes, donde Bolivia se midió ante Surinam. El cuadro sudamericano sufrió más de lo esperado, pero con dos anotaciones en la segunda parte, logró imponerse y avanzar a la siguiente fase.

Ahora, la Verde está cerca de regresar a una Copa del Mundo por primera vez desde 1994. En caso de poder acceder, estarían disputando su cuarto torneo tras haber jugado en 1930 así como en 1950. Sin embargo, para ello deberán vencer a Iraq.

El cuadro árabe buscará romper una racha de 40 años sin clasificar a una Copa del Mundo. Curiosamente, la última y única vez que participaron en un Mundial, fue también en tierras mexicanas en 1986 por lo que llegan ilusionados.

Jugadores de Bolivia celebran el gol contra Surinam en el Repechaje Internacional rumbo al Mundial 2026 | MEXSPORT