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Grito homofóbico se hace presente en el Jamaica vs. Nueva Caledonia
Apenas habían transcurrido algunos minutos del encuentro entre Jamaica y Nueva Caledonia, correspondiente al repechaje rumbo a la Copa del Mundo 2026, cuando el grito homofóbico volvió a hacerse presente en las gradas del Estadio Guadalajara, emitido por un sector de la afición tapatía.
La situación se produjo durante la reanudación de una jugada, tras un despeje del arquero jamaicano Andre Blake. Como es habitual en este tipo de episodios, un grupo de aficionados realizó primero el sonido previo para, posteriormente, lanzar el grito prohibido, generando sorpresa tanto en la cancha como entre los asistentes.
Este tipo de manifestación suele aparecer en momentos específicos, como en los despejes del equipo rival o cuando un conjunto se encuentra en desventaja en el marcador. Sin embargo, en esta ocasión llamó la atención que ocurriera a tan poco tiempo de haber iniciado el partido, lo que lo convirtió en un hecho atípico.
A pesar de lo sucedido, no se registró ningún aviso por parte del sonido local del estadio, ni se activaron protocolos visibles en el momento. Asimismo, el incidente no volvió a repetirse durante el resto del encuentro, ya que los aficionados evitaron realizar nuevamente el grito, tanto en despejes de Jamaica como de Nueva Caledonia.
Cabe recordar que este tipo de expresiones ha sido sancionado en múltiples ocasiones por organismos internacionales como la FIFA, que ha implementado protocolos específicos para erradicar conductas discriminatorias en los estadios, incluyendo advertencias, suspensión de partidos e incluso sanciones deportivas.
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