Grito homofóbico se hace presente en el Jamaica vs. Nueva Caledonia

Apenas habían transcurrido algunos minutos del encuentro entre Jamaica y Nueva Caledonia, correspondiente al repechaje rumbo a la Copa del Mundo 2026, cuando el grito homofóbico volvió a hacerse presente en las gradas del Estadio Guadalajara, emitido por un sector de la afición tapatía.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, en el palco del Estadio Akron en el Repechaje Internacional | MEXSPORT

La situación se produjo durante la reanudación de una jugada, tras un despeje del arquero jamaicano Andre Blake. Como es habitual en este tipo de episodios, un grupo de aficionados realizó primero el sonido previo para, posteriormente, lanzar el grito prohibido, generando sorpresa tanto en la cancha como entre los asistentes.

Afición en el Estadio Akron durante el partido entre Jamaica y Nueva Caledonia | MEXSPORT

Este tipo de manifestación suele aparecer en momentos específicos, como en los despejes del equipo rival o cuando un conjunto se encuentra en desventaja en el marcador. Sin embargo, en esta ocasión llamó la atención que ocurriera a tan poco tiempo de haber iniciado el partido, lo que lo convirtió en un hecho atípico.

A pesar de lo sucedido, no se registró ningún aviso por parte del sonido local del estadio, ni se activaron protocolos visibles en el momento. Asimismo, el incidente no volvió a repetirse durante el resto del encuentro, ya que los aficionados evitaron realizar nuevamente el grito, tanto en despejes de Jamaica como de Nueva Caledonia.

Gianni Infantino en el palco durante el Repechaje Internacional de la FIFA rumbo al Mundial 2026 | MEXSPORT