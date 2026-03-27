¡A un pasol! Jamaica vence a Nueva Caledonia y sueña con el Mundial

La fiebre mundialista llegó a Guadalajara. Este jueves se disputó el primer partido rumbo a la Copa del Mundo 2026, donde Jamaica se impuso 1-0 ante Nueva Caledonia y avanzó a la Final del Play-Off en busca de un boleto a la máxima justa del futbol.

Con un gol en el primer tiempo de Baylei Cadamarteri, el conjunto caribeño dio el primer paso hacia el sueño de regresar a una Copa del Mundo.

Jamaica avanzó a la Fina del Repechaje Intercontinental | MEXSPORT

La afición tapatía fue protagonista en las gradas, generando un ambiente vibrante y dividido. Por un lado, algunos soñaban con que se concretara el “cuento de hadas” de Nueva Caledonia; por el otro, una marea amarilla teñía el estadio con el apoyo a Jamaica.

“¡Caledonia, Caledonia!” resonaba con fuerza, reflejando la conexión de los aficionados con la isla del Pacífico Sur. Más tarde, los aplausos y los clásicos “olé” acompañaron cada toque de balón.

Sin embargo, pese al entusiasmo del público, Jamaica impuso su calidad. Cadamarteri aprovechó un rebote en el área para marcar el único gol del encuentro y hacer vibrar el Estadio Guadalajara con el 1-0.

Jamaica y Nueva Caledonia jugando el repechaje intercontinental | MEXSPORT

A pesar de algunas complicaciones en el acceso, el estadio se fue llenando con el paso de los minutos. La afición respondió con entrega: la tradicional “ola”, aplausos constantes y gritos de aliento acompañaron cada jugada y cada cambio.

Nueva Caledonia lo intentó con insistencia, generó oportunidades y nunca dejó de luchar, pero el gol simplemente no llegó. Aun así, el equipo se ganó el cariño del público, que terminó volcado en apoyo al conjunto más humilde sobre el terreno de juego.

El grito de “¡Sí se puede!” se hizo presente en las gradas, alimentando la esperanza de un empate que extendiera el sueño oceánico. Pero el tiempo se agotó.

Nueva Caledonia deberá esperar para poder llegar a una Copa del Mundo | MEXSPORT