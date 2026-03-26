“Mi país ha sufrido dos reveses tremendos; necesitamos motivos para sonreír”: Rudolph Speid, DT de Jamaica

Rudolph Speid, técnico de la Selección de Jamaica, habló con la prensa previo a su juego tan importante de repechaje ante Nueva Caledonia que tendrá lugar en Guadalajara. El estratega habló sobre cómo darle una alegría a su gente después de dos tragedias que afectaron a su país.

El repechaje hacia la Copa del Mundo entrará dentro de sus etapas más candentes, donde México definirá los pocos cupos que faltan para la casta mundialista.

Aún duele el empate ante Curazao

Empezó hablando sobre las catástrofes naturales que atormentaron a su país en 2025, acontecimientos que se llevaron la vida de 45 jamaiquinos. Otro punto donde empezó el técnico fue sobre el empate a cero que tuvieron contra Curazao, resultado que les impidió avanzar de forma directa al Mundial 2026.

Jamaica es uno de los partidos que jugará el repechaje | CONCACAF

Y si quieren saber realmente cómo nos sentimos, el año pasado sufrimos dos catástrofes. Uno fue el huracán que devastó la mitad de la isla.

La otra, en noviembre, ocurrió en el Estadio Nacional cuando no logramos clasificarnos directamente. Así que sabemos que Jamaica ha sufrido dos reveses tremendos. Necesitan algo que les dé motivos para sonreír, y eso es lo que llevamos sobre nuestros hombros y lo que estamos tratando de brindarles.

Jamaica concluyó su preparación este miércoles para lo que será el primer duelo del Repechaje Intercontinental ante Nueva Caledonia; tuvo un segundo entrenamiento en las instalaciones de Verde Valle, Guadalajara.

Curazao hace historia en Jamaica y se clasifica a su primer Mundial | ESPECIAL

No se confían a pesar de las diferencias entre Selecciones

Speid advirtió que, a pesar de la diferencia abismal que hay deportivamente entre ambos países, no se sienten favoritos de cara al partido contra Nueva Caledonia.

Jugadores de Jamaica en celebración | FIFA

Ya no hay favoritos en el futbol. Podríamos tener el 85% de la posesión y aun así perder. No los conocemos en absoluto, son una incógnita.

Nunca los hemos visto jugar en directo, solo hemos visto algunos partidos y vídeos. Así que mañana intentaremos adaptarnos a lo que hagan y también presionar desde nuestra zona.

La Selección de Jamaica tiene la tarea de vencer a Nueva Caledonia este miércoles para poder aspirar por un boleto mundialista; en caso de que alguna de las 2 se haga con la victoria, el martes ante la República Democrática del Congo.

Sí, lo nuestro es reconocer que habríamos fracasado y que tenemos una segunda oportunidad, así que hay que aprovecharla.