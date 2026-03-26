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Futbol

Partidos de hoy jueves 26 de marzo

Victoria de Polonia | AP
Aldo Martínez
Aldo Martínez 00:25 - 26 marzo 2026
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El repechaje rumbo al Mundial 2026 y los playoffs de la UEFA se roban las acciones

Cada vez falta menos para que el balón Trionda ruede por primera vez en la cancha del Estadio Banorte el 11 de junio en el partido inaugural de la Copa del Mundo 2026. Sin embargo, antes de llegar a la fiesta del verano, primero hay que conocer a todos los clasificados, camino que arranca el jueves 26 de marzo.

Dinamarca, UEFA | X: @dbulandshold

Eliminatorias UEFA

La asociación de futbol que más boletos tiene pendientes por repartir es la UEFA. El máximo regente del futbol europeo se robará lo reflectores del balompié cuando sus 16 naciones arranquen la primera etapa en busca de los cuatro lugares restantes en la Copa del Mundo.

  • Turquía vs Rumanía — 11:00 h | SKY Sports

  • Italia vs Irlanda del Norte — 13:45 h | SKY Sports

  • Dinamarca vs Macedonia Norte — 13:45 h | SKY Sports

  • Chequia vs Irlanda — 13:45 h | Canal por confirmar

  • Polonia vs Albania — 13:45 h | Canal por confirmar

  • Eslovaquia vs Kosovo — 13:45 h | Canal por confirmar

  • Ucrania vs Suecia — 13:45 h | Canal por confirmar

  • Gales vs Bosnia y Herzegovina — 13:45 h | Canal por confirmar

Italia busca regresar al Mundial | UEFA&amp;nbsp;

Repechaje Intercontinental

Del otro lado del mundo, cuatro naciones también harán lo propio, pues inaugurando los Estadios Mundialistas, Nueva Caledonia y Jamaica buscarán su pase a una ‘final’ ante la República Democrática del Congo por un boleto a la Copa del Mundo, todo teniendo sede al Estadio Akron en Guadalajara, México.

Por su parte, Bolivia y Surinam harán lo propio solo que desde un estado más al norte de México, en el Estadio BBVA de la ciudad de Monterrey. El ganador de este encuentro se jugará su pase a la fiesta del futbol ante Irak

  • Bolivia vs Surinam — 16:00 h | TUDN, ViX Premium

  • Nueva Caledonia vs Jamaica — 21:00 h | TUDN, ViX Premium

Jugadores de Jamaica en celebración | FIFA

Amistosos Internacionales

Mientras unos países se ‘matan’ por llegara  la Copa del Mundo, los ya calificados cierran su preparación rumbo al torneo en la última Fecha FIFA, donde los entrenadores tendrán una última chance de armar al 11 ideal que arranque el próximo mes de junio.

  • Brasil vs Francia — 14:00 h | ESPN, Disney+ Premium

  • Colombia vs Croacia — 17:30 h | Disney+ Premium

Kilyan Mbappé | AP

FIFA Series 

Para los países menos afortunados y que se quedaron sin lugar en la justa mundialista llega el FIFA Series, torneo que se realiza en el mes de marzo de cada año par y que arranca en este parón de amistosos.

  • Aruba vs Macao — 05:30 h | DAZN

  • Tanzania vs Liechtenstein — 08:30 h | DAZN

  • Chile vs Cabo Verde — 21:00 h | DAZN

Chile será rival de Portugal en un partido amistoso | MEXSPORT

NBA

La temporada regular del mejor basquetbol del mundo está llegando a su fin, sin embargo, aún quedan cucas emociones y puntos por repartir por lo que los mejroes juegos arrancan el día jueves.

  • Atlanta Hawks vs Detroit Pistons — 17:00 h | NBA League Pass, ESPN, Disney+ Premium

  • Houston Rockets vs Minnesota Timberwolves — 19:30 h | NBA League Pass, ESPN, Disney+ Premium

Juego entre los Houston Rockets y los Memphis Grizzlies | AP

MLB

Contrario al baloncesto, las Grandes Ligas arrancan tras el parón de casi cinco meses. Tras un Open Day exitoso, la MLB comienza con su temporada 2026, donde las 30 grandes franquicias del juego de pelota estadounidense encienden sus motores con el mismo destino, el Trofeo del Comisionado.

  • Pittsburgh Pirates vs New York Mets — 11:15 h | FOX One, FOX

  • Washington Nationals vs Chicago Cubs — 12:20 h | ViX Gratis

  • Arizona Diamondbacks vs Los Angeles Dodgers — 18:30 h | ESPN, Disney+ Premium

  • Bostón Red Sox vs Cincinnati Reds — 14:10 h | MLB.Season Pass

Juego de los Red Sox I @fenwaypark
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