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Futbol Internacional

Dinamarca vs Macedonia del Norte: ¿Dónde y cuándo ver el Repechaje de UEFA?

Dinamarca vs Macedonia del Norte | RÉCORD
REDACCIÓN RÉCORD
REDACCIÓN RÉCORD 18:17 - 25 marzo 2026
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Dinamarca y Macedonia del Norte se enfrentarán en una de las semifinales para un boleto al Mundial
Dinamarca, UEFA | X: @dbulandshold

El partido entre Dinamarca y Macedonia del Norte se disputará en el marco de la Clasificación Mundial UEFA para la temporada 2025/2026. El encuentro está programado para el 26 de marzo de 2026 a las 13:45 horas. El escenario de este duelo será el estadio Parken, y el árbitro designado para impartir justicia es Felix Zwayer. Ambas selecciones buscarán sumar puntos importantes en su camino hacia la clasificación para el Mundial.

Tanto Dinamarca como Macedonia del Norte comienzan su camino en la Clasificación Mundial UEFA sin puntos en la tabla, ya que ambos equipos no han disputado ningún partido oficial en esta fase clasificatoria. Las dos selecciones parten desde cero en esta nueva campaña, con la misma oportunidad de establecer una buena posición inicial en el grupo. Este primer enfrentamiento será crucial para ambos combinados nacionales, que buscarán arrancar con buen pie su andadura hacia el Mundial.

Dinamarca llega a este encuentro con un balance de tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos. Los daneses cayeron ante Escocia (4:2) el 18 de noviembre de 2025 y empataron con Bielorrusia (2:2) el 15 de noviembre, ambos en la Clasificación Mundial UEFA. Sin embargo, antes habían conseguido tres victorias consecutivas: contra Grecia (3:1) el 12 de octubre, frente a Bielorrusia (0:6) el 9 de octubre y ante Grecia nuevamente (0:3) el 8 de septiembre, todas en la misma competición. Por su parte, Macedonia del Norte presenta un registro de una victoria, tres empates y una derrota. Los macedonios fueron goleados por Gales (7:1) el 18 de noviembre, empataron con Letonia (0:0) en un amistoso el 13 de noviembre, igualaron con Kazajistán (1:1) el 13 de octubre y con Bélgica (0:0) el 10 de octubre, mientras que vencieron a Liechtenstein (5:0) el 7 de septiembre en la Clasificación Mundial UEFA.

Victor Froholdt se ha convertido en una pieza fundamental para Dinamarca en el centro del campo. A sus 20 años, el joven mediocampista ha mostrado una madurez impropia de su edad, destacando por su visión de juego y capacidad para distribuir el balón. Su reciente incorporación al equipo titular ha coincidido con las buenas actuaciones de la selección danesa en los últimos partidos clasificatorios, donde ha demostrado ser un complemento perfecto para jugadores más experimentados como Christian Eriksen. Por parte de Macedonia del Norte, Enis Bardhi es el motor creativo del equipo. El mediocampista de 30 años aporta experiencia y calidad técnica, siendo especialmente peligroso en las jugadas a balón parado. Su capacidad para encontrar espacios entre líneas y su preciso golpeo de balón lo convierten en la principal amenaza ofensiva para los macedonios, que dependerán en gran medida de sus inspiraciones para sorprender a la defensa danesa.

¿DÓNDE Y CUÁNDO VER DINAMARCA VS MACEDONIA DEL NORTE?

  • Fecha: 26 de marzo

  • Hora: 13:45 horas del centro de México

  • Lugar: Parken Stadion

  • Dónde ver: SKY Sports

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