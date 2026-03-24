Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Afición regiomontana arropa a la Selección de Irak de cara a su partido de Repechaje para el Mundial

Un aficionado iraquí viaja desde IRAK a TURQUÍA, luego a ESTADOS UNIDOS y finalmente a MÉXICO para llegar a Monterrey y seguir el partido de su Selección en el Repechaje para la Copa del Mundo 2026.
Jorge Armando Hernández 14:34 - 24 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El equipo de Medio Oriente ya entrenó en tierras neoleonenses previo a su participación en la Reclasificación Intercontinental donde esperan al ganador entre Bolivia y Surinam

La Selección de Irak arribó el pasado domingo 21 de marzo a Nuevo León para tener su concentración y entrenamiento previos a enfrentar el partido de Repechaje rumbo a la Copa del Mundo 2026.

El equipo asiático llegó a tierras mexicanas tras enfrentar problemas en logística y visado debido al conflicto bélico que se vive actualmente en Medio Oriente.

Iraq en un partido l X: @IraqNT_EN

Los iraquíes entrenaron en las instalaciones del Colegio Irlándes en donde cientos de niños que asistían a clases tuvieron la oportunidad de presenciar el entrenamiento de los Leones de Mesopotamia antes de su partido en el Gigante de Acero en el cual esperan al ganador del duelo entre Bolivia y Surinam.

Los pequeños estudiantes ambientaron las instalaciones con porras, aplausos y gritos en favor del combinado asiático quienes se mostaron sorprendidos y conmovidos por el tierno gesto de los infantes.

De igual manera, los seleccionados terminaron su concentración y se acercaron a los niños para tomarse fotografías y firmar autógrafos, así como convivir por unos momentos con los pequeños aficionados.

¿Cuándo juega Irak en el Gigante de Acero?
Iraq previo a un partido l X: @IraqNT_EN

Los seleccionados iraquíes enfrentarán el duelo de Repechaje el día 31 de marzo directamente en el Estadio de Rayados de Monterrey, el Gigante de Acero.

Invasión Iraquí en México

Previo a que la Selección de Irak encare su partido de Repesca rumbo al Mundial 2026, según reportes desde Medio Oriente, se espera la llegada de miles de aficionados iraquíes a territorio regiomontano en los próximos días. Algunos aficionados de los Leones de Mesopotamia han mostrado gratitud a México por recibirlos de tan buena manera.

Últimos videos
Lo Último
16:12 VIDEO: Candidato presidencial en Perú recibe "huevazo" en pleno evento: el momento se vuelve viral
15:55 "Tienen que cerrar Palacio Nacional": Aficionados se burlan del penal fallado de Djuka comparándolo con Claudia Sheinbaum
15:47 Mohamed Salah dejará Liverpool al final de la temporada tras 9 años en el club
15:46 ¡OFICIAL! AMÉRICA, CRUZ AZUL y ATLANTE al ESTADIO AZTECA
15:42 ¡Una fiesta mundial! Mikel Arriola lanza mensaje sobre el Mundial 2026: “Será el evento deportivo más grande en la historia”
15:42 Gustavo Mendoza abandona Fox Sports, ¿cuál será su siguiente destino?
15:29 Filtran videos de estudiante con arma de guerra antes de matar a dos maestras en Michoacán
15:27 GOBIERNO de la CDMX se lava las manos con el ESTADIO BANORTE (antes Azteca)
15:24 ¡Rumores falsos! Cruz Azul apoya al Tri y cederá jugadores durante Liguilla previo al Mundial
15:23 José Ángel Bichir reaparece tras accidente por crisis de salud mental: así luce el actor hoy
Tendencia
1
Futbol ¡Una falta de respeto! Se revelan las palabras que Larcamón dijo para molestar a Karen Díaz
2
Futbol ¡Triunfo manchado! Gilberto Alcalá señala al culpable por polémica en el Clásico Capitalino: "VAR tuvo que llamar al árbitro"
3
Futbol Nacional Paul Delgadillo rompe el silencio y 'culpa' a Cruz Azul sobre la Final de 2013
4
NFL Travis Kelce firma contrato multimillonario con Kansas City Chiefs
5
Futbol "Da felicidad ver cómo juega": Jair Pereira se rinde en elogios con las Chivas de Gabriel Milito
6
Futbol Oficial: Sevilla despide a Matías Almeyda
Te recomendamos
VIDEO: Candidato presidencial en Perú recibe "huevazo" en pleno evento: el momento se vuelve viral
Contra
24/03/2026
VIDEO: Candidato presidencial en Perú recibe "huevazo" en pleno evento: el momento se vuelve viral
"Tienen que cerrar Palacio Nacional": Aficionados se burlan del penal fallado de Djuka comparándolo con Claudia Sheinbaum
Empelotados
24/03/2026
"Tienen que cerrar Palacio Nacional": Aficionados se burlan del penal fallado de Djuka comparándolo con Claudia Sheinbaum
Salah festeja en un partido del Liverpool | AP
Futbol
24/03/2026
Mohamed Salah dejará Liverpool al final de la temporada tras 9 años en el club
¡OFICIAL! AMÉRICA, CRUZ AZUL y ATLANTE al ESTADIO AZTECA
Futbol Nacional
24/03/2026
¡OFICIAL! AMÉRICA, CRUZ AZUL y ATLANTE al ESTADIO AZTECA
¡Una fiesta mundial! Mikel Arriola lanza mensaje sobre el Mundial 2026: “Será el evento deportivo más grande en la historia”
Futbol
24/03/2026
¡Una fiesta mundial! Mikel Arriola lanza mensaje sobre el Mundial 2026: “Será el evento deportivo más grande en la historia”
Gustavo Mendoza, periodista de Fox Sports | MEXSPORT
Empelotados
24/03/2026
Gustavo Mendoza abandona Fox Sports, ¿cuál será su siguiente destino?