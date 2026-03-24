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Afición regiomontana arropa a la Selección de Irak de cara a su partido de Repechaje para el Mundial
La Selección de Irak arribó el pasado domingo 21 de marzo a Nuevo León para tener su concentración y entrenamiento previos a enfrentar el partido de Repechaje rumbo a la Copa del Mundo 2026.
El equipo asiático llegó a tierras mexicanas tras enfrentar problemas en logística y visado debido al conflicto bélico que se vive actualmente en Medio Oriente.
Los iraquíes entrenaron en las instalaciones del Colegio Irlándes en donde cientos de niños que asistían a clases tuvieron la oportunidad de presenciar el entrenamiento de los Leones de Mesopotamia antes de su partido en el Gigante de Acero en el cual esperan al ganador del duelo entre Bolivia y Surinam.
Los pequeños estudiantes ambientaron las instalaciones con porras, aplausos y gritos en favor del combinado asiático quienes se mostaron sorprendidos y conmovidos por el tierno gesto de los infantes.
أصوات صغيرة… لكن دعم كبير 🇮🇶🇲🇽❤️— Iraq National Team (@IraqNT_EN) March 24, 2026
أطفال مكسيكيون يقفون خلف أسود الرافدين في مونتيري ✨
Small voices… big support 🇮🇶🇲🇽❤️
Mexican kids backing the Lions of Mesopotamia in Monterrey ✨ pic.twitter.com/O4RRuXlTLt
De igual manera, los seleccionados terminaron su concentración y se acercaron a los niños para tomarse fotografías y firmar autógrafos, así como convivir por unos momentos con los pequeños aficionados.
¿Cuándo juega Irak en el Gigante de Acero?
Los seleccionados iraquíes enfrentarán el duelo de Repechaje el día 31 de marzo directamente en el Estadio de Rayados de Monterrey, el Gigante de Acero.
Invasión Iraquí en México
Previo a que la Selección de Irak encare su partido de Repesca rumbo al Mundial 2026, según reportes desde Medio Oriente, se espera la llegada de miles de aficionados iraquíes a territorio regiomontano en los próximos días. Algunos aficionados de los Leones de Mesopotamia han mostrado gratitud a México por recibirlos de tan buena manera.