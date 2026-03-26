Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol Internacional

Bolivia vs Surinam: ¿Dónde y a qué hora ver el Repechaje Intercontinental?

Bolivia vs Suriname | RÉCORD
REDACCIÓN RÉCORD
REDACCIÓN RÉCORD 18:16 - 25 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Bolivia y Surinam se enfrentarán en la cancha del Gigante de Acero para la lucha por un boleto al Mundial

Bolivia y Surinam se enfrentarán en un crucial partido correspondiente a la Clasificación Mundial Repechaje Intercontinental para la temporada 2025/2026. El encuentro está programado para el 26 de marzo de 2026 a las 16:00 horas. Este duelo representa una oportunidad vital para ambas selecciones en su camino hacia la clasificación para la Copa del Mundo, donde buscarán dar un paso importante en sus aspiraciones mundialistas.

Bolivia llega a este encuentro tras obtener resultados mixtos en sus últimos cinco compromisos. Los bolivianos vienen de conseguir una contundente victoria por 3:0 frente a Trinidad y Tobago (15.03.2026) en un partido amistoso, lo que les ha dado un impulso anímico importante. Sin embargo, anteriormente sufrieron tres derrotas consecutivas: cayeron 1:0 ante México (25.01.2026), 2:0 frente a Perú (21.12.2025) y fueron goleados 3:0 por Japón (18.11.2025). Entre estos resultados negativos, lograron un empate 1:1 contra Panamá (18.01.2026). Por su parte, Surinam ha mostrado un rendimiento más sólido en sus recientes compromisos por la Clasificación Mundial CONCACAF. Los surinameses vencieron a El Salvador por 4:0 (13.11.2025) y consiguieron una victoria a domicilio por 1:2 también ante El Salvador (09.09.2025). Además, sumaron dos empates valiosos: 1:1 contra Panamá (15.10.2025) y 1:1 frente a Guatemala (10.10.2025), aunque en su partido más reciente cayeron 3:1 ante Guatemala (19.11.2025).

La Selección de Bolivia prepara su partido de Repechaje Intercontinental | X @laverde_fbf
La Selección de Bolivia prepara su partido de Repechaje Intercontinental | X @laverde_fbf

Ambas selecciones cuentan con futbolistas de calidad que podrían marcar diferencia en este crucial encuentro. Por Bolivia, Carlos Lampe se perfila como una pieza fundamental en la portería, mientras que Fernando Nava y Ervin Vaca representan las principales amenazas ofensivas del conjunto boliviano. En la defensa, Luis Haquin aporta experiencia y solidez. Por parte de Surinam, destaca la presencia de Sheraldo Becker en el ataque, un delantero con experiencia en el fútbol europeo. En el mediocampo, Immanuel Pherai y Jean-Paul Boetius aportan creatividad, mientras que en defensa Stefano Denswil y Ridgeciano Haps brindan seguridad. El guardameta Warner Hahn completa un equipo con varios jugadores formados en las categorías inferiores del fútbol neerlandés.

Suriname | AP

¿DÓNDE VER BOLIVIA VS SURINAM?

  • Fecha: miércoles 26 de marzo

  • Hora: 16:00 horas del centro de México

  • Lugar: Monterrey, Nuevo León

  • Dónde ver: TUDN, Vix+

Últimos videos
Lo Último
19:49 Andrés Guardado sorprende con visita a Cantera
19:43 Julio Ibáñez hace estallar las redes sociales tras su detención en Sudáfrica
19:41 Mbappé desmiente error de los médicos en su lesión de rodilla
19:34 Nueva Caledonia se aferra a un sueño histórico rumbo al Mundial
19:23 Natalia Botello: el filo de una generación que no tiene miedo de ganar
19:02 Verificentros CDMX cerrarán por Semana Santa 2026: estas son las fechas
18:57 Hoy No Circula jueves 26 de marzo en CDMX y Edomex: estos autos descansan
18:40 Canícula 2026 en México: estos estados podrían superar los 45 grados de temperatura
18:28 Nueva Caledonia vs Jamaica ¿Dónde y cuándo ver el repechaje intercontinental?
18:28 “No vamos a ganar con nombres”: Andre Blake previo a enfrentar a Nueva Caledonia
Tendencia
1
Empelotados Revelan el motivo detrás del arresto de Julio Ibáñez en Sudáfrica; sigue en arraigo
2
Futbol Nacional Anthony Martial separado de Rayados por indisciplina
3
Box ¡Canelo! está de vuelta! Va por el título mundial en septiembre ante Mbilli
4
Futbol Nacional FMF respalda a Fidalgo en su primer llamado al Tri y manda mensaje a detractores
5
Futbol ¡Última oportunidad! FIFA confirma fecha para la última fase de venta de boletos para el Mundial 2026
6
Futbol ¿Sigue los pasos de su padre? Cristiano Ronaldo Jr. entrena con categorías inferiores del Real Madrid
Te recomendamos
Andrés Guardado con Efraín Juárez en Cantera | X @PumasMX
Futbol
25/03/2026
Andrés Guardado sorprende con visita a Cantera
Julio 'Profe' Ibáñez | X @julioiba
Empelotados
25/03/2026
Julio Ibáñez hace estallar las redes sociales tras su detención en Sudáfrica
Kylian Mbappé durante el partido de ida ante Benfica en los Playoffs de la Champions League | AP
Futbol
25/03/2026
Mbappé desmiente error de los médicos en su lesión de rodilla
Nueva Caledonia se aferra a un sueño histórico rumbo al Mundial
Futbol
25/03/2026
Nueva Caledonia se aferra a un sueño histórico rumbo al Mundial
Natalia Botello columna fulana de tal | RÉCORD
Opinión
25/03/2026
Natalia Botello: el filo de una generación que no tiene miedo de ganar
Verificentros CDMX cerrarán por Semana Santa 2026: estas son las fechas
Contra
25/03/2026
Verificentros CDMX cerrarán por Semana Santa 2026: estas son las fechas