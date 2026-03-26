Bolivia vs Surinam: ¿Dónde y a qué hora ver el Repechaje Intercontinental?

Bolivia y Surinam se enfrentarán en un crucial partido correspondiente a la Clasificación Mundial Repechaje Intercontinental para la temporada 2025/2026. El encuentro está programado para el 26 de marzo de 2026 a las 16:00 horas. Este duelo representa una oportunidad vital para ambas selecciones en su camino hacia la clasificación para la Copa del Mundo, donde buscarán dar un paso importante en sus aspiraciones mundialistas.

Bolivia llega a este encuentro tras obtener resultados mixtos en sus últimos cinco compromisos. Los bolivianos vienen de conseguir una contundente victoria por 3:0 frente a Trinidad y Tobago (15.03.2026) en un partido amistoso, lo que les ha dado un impulso anímico importante. Sin embargo, anteriormente sufrieron tres derrotas consecutivas: cayeron 1:0 ante México (25.01.2026), 2:0 frente a Perú (21.12.2025) y fueron goleados 3:0 por Japón (18.11.2025). Entre estos resultados negativos, lograron un empate 1:1 contra Panamá (18.01.2026). Por su parte, Surinam ha mostrado un rendimiento más sólido en sus recientes compromisos por la Clasificación Mundial CONCACAF. Los surinameses vencieron a El Salvador por 4:0 (13.11.2025) y consiguieron una victoria a domicilio por 1:2 también ante El Salvador (09.09.2025). Además, sumaron dos empates valiosos: 1:1 contra Panamá (15.10.2025) y 1:1 frente a Guatemala (10.10.2025), aunque en su partido más reciente cayeron 3:1 ante Guatemala (19.11.2025).

La Selección de Bolivia prepara su partido de Repechaje Intercontinental | X @laverde_fbf

Ambas selecciones cuentan con futbolistas de calidad que podrían marcar diferencia en este crucial encuentro. Por Bolivia, Carlos Lampe se perfila como una pieza fundamental en la portería, mientras que Fernando Nava y Ervin Vaca representan las principales amenazas ofensivas del conjunto boliviano. En la defensa, Luis Haquin aporta experiencia y solidez. Por parte de Surinam, destaca la presencia de Sheraldo Becker en el ataque, un delantero con experiencia en el fútbol europeo. En el mediocampo, Immanuel Pherai y Jean-Paul Boetius aportan creatividad, mientras que en defensa Stefano Denswil y Ridgeciano Haps brindan seguridad. El guardameta Warner Hahn completa un equipo con varios jugadores formados en las categorías inferiores del fútbol neerlandés.

Suriname | AP

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