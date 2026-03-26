“No vamos a ganar con nombres”: Andre Blake previo a enfrentar a Nueva Caledonia

El arquero de la Selección de Jamaica, Andre Blake, dejó claro que su equipo no pueden confiarse al enfrentar a Nueva Caledonia en su camino rumbo a la Copa del Mundo, al asegurar que hoy en día no existen rivales sencillos.

Andre Blake con la Selección de Jamaica I IG:@dre_boy18

El guardameta destacó que el nombre o la historia no ganan partidos, por lo que deberán demostrar su calidad dentro del campo.

Tenemos que salir a ganar el partido. No será fácil, porque en el fútbol ya no existen rivales sencillos, ni siquiera en el papel. Respetamos al rival, no vamos a ganar con nombres, pero nuestra misión es ofrecer un gran espectáculo, una actuación sólida que nos permita llevarnos la victoria”, afirmó.

Andre Blake previo a juego de Copa Oro con Jamaica I IG:@dre_boy18

Blake también evitó hablar de favoritismos y enfatizó la importancia de enfocarse en el rendimiento propio para avanzar en la competencia.

No sé quién parte como favorito, pero nuestra prioridad es enfocarnos en nosotros mismos: hacer nuestro trabajo y ganar el partido. Es un juego que debemos saber competir para tener la oportunidad de disputar uno más”, señaló.

Andre Blake en juego de Nations League con Jamaica I IG:@dre_boy18

Sin excusas por la altitud

El portero jamaicano fue contundente al asegurar que las condiciones no serán un factor determinante, pese a jugar en territorio mexicano.

No hay excusas, ni siquiera por la altitud. Ambos equipos jugaremos en las mismas condiciones. Tenemos que salir a hacer lo que sabemos para ganar. Siempre es especial volver a México, y esperamos cumplir con nuestro objetivo mañana”, comentó.

Jugadores de Jamaica en celebración | FIFA&nbsp;

Asimismo, reconoció la pasión de la afición mexicana y espera poder corresponder al apoyo desde la cancha.

No sé exactamente cómo será el ambiente, pero sé que en México se vive el fútbol con pasión. He sentido ese apoyo, y ojalá podamos corresponderlo con una actuación que los haga sentirse orgullosos”, agregó.

Finalmente, Blake subrayó que la presión es parte natural del fútbol, pero que la preparación será clave para manejarla y conseguir el resultado.

La presión siempre forma parte del fútbol. La clave está en saber manejarla, y eso se logra con preparación. Cuanto mejor preparados estemos, mejor podremos responder y acercarnos a la victoria”, concluyó.