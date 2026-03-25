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Futbol

Repechaje UEFA: ¿Cuándo y dónde ver Ucrania vs Suecia?

Repechaje de la UEFA Llave B I RÉCORD
Aldo Martínez
Aldo Martínez 16:07 - 25 marzo 2026
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Dos de las 16 selecciones del viejo continente se enfrentan por uno de los últimos boletos a la Copa del Mundo

Ucrania y Suecia se medirán en un importante partido de la Clasificación de la UEFA para la Copa del Mundo 2026 desde el Estadi Ciutat de Valencia. El árbitro designado para dirigir este compromiso es Joao Pinheiro, quien tendrá la responsabilidad de impartir justicia en este duelo clasificatorio.

Ucrania en puestos de repechaje | AP

Ambos equipos marchan rumbo al final del camino en esta fase de Clasificación Mundial UEFA, en un duelo de vida o muerte dentro del cuadrangular de la Llave B. Tanto Ucrania como Suecia buscarán su camino hacia el Mundial, teniendo de otro lado de la llave a Polonia y a Albania. Los dos ganadores de cada enfrentamiento se verán en una 'final' para conocer al clasificado.

Ucrania llega a este encuentro con un buen momento de forma, habiendo ganado tres de sus últimos cinco partidos en la Clasificación Mundial UEFA. Los ucranianos vencieron a Islandia (2-0), aunque previamente cayeron ante Francia (4-0). Antes de eso, consiguieron una victoria frente a Azerbaiyán (2-1) y otra ante Islandia (3-5). Su racha se completa con un empate 1-1 contra Azerbaiyán. Por su parte, Suecia atraviesa un momento complicado, sin victorias en sus últimos cinco encuentros. Los suecos empataron con Eslovenia (1-1), pero antes sufrieron cuatro derrotas consecutivas: contra Suiza (4-1), frente a Kosovo (0-1), nuevamente ante Suiza (0-2), y contra Kosovo (2-0) el 8 de septiembre.

Kosovo eliminó a Suecia de la Copa del Mundo del 2026 | AP

En el historial reciente entre ambas selecciones, se han enfrentado en dos ocasiones, ambas en el Campeonato de Europa, con un balance equilibrado de una victoria para cada equipo. El último encuentro tuvo lugar el 29 de junio de 2021, donde Ucrania se impuso a Suecia por 2-1. Anteriormente, el 11 de junio de 2012, también en el marco del Campeonato de Europa, Ucrania venció a Suecia por el mismo marcador de 2-1. Estos antecedentes muestran una ligera ventaja para los ucranianos en sus enfrentamientos directos.

Victoria de Ucrania | X

En un duelo donde no hay margen de error, ambos equipos reciben la ultima oportunidad de meterse al torneo más importante del futbol, donde tres países ya clasificados esperan al ganador de este mini 'cuadrangular'. El vencedor de los duelos de Ucrania vs Suecia y Polonia vs Albania se unirá al Grupo F, conformado por Países Bajos, Japón y Túnez.

¿Cuándo y dónde ver el Ucrania vs Suecia?

  • FECHA: Jueves 26 de mayo

  • HORA: 13:45 (hora centro de México)

  • LUGAR: Estadio Ciudad de Valencia, España

  • TRANSMISIÓN: Sky Sports

Suecia cayó de forma inesperada contra Kosovo | AP
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