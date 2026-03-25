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Futbol

¿Cuándo y dónde ver República Checa vs. Irlanda?

¿Cuándo y dónde ver República Checa vs. Irlanda? l Récord
Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 15:08 - 25 marzo 2026
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El encuentro se llevará a cabo en el Fortuna Arena, ubicado en Praga; será el lugar donde República Checa e Irlanda colisionen en busca de un lugar en el Mundial

El repechaje rumbo al Mundial 2026 sigue su curso y uno de los duelos más atractivos es el que protagonizan República Checa e Irlanda, quienes buscan mantenerse con vida en la pelea por un boleto a la Copa del Mundo.

Más que solo un partido entre Selecciones 

República Checa e Irlanda llegan con toda la ilusión de jugar la Copa del Mundo 2026; cada partido será una final. La Selección que salga vencedora tendrá que medirse ante el ganador del cruce entre Dinamarca y Macedonia del Norte, en un duelo que definirá al clasificado a la Copa del Mundo.

De acuerdo al nivel actual de las selecciones, el posible acomodo en los bombos sería variable

  • Dinamarca apunta a colocarse entre el bombo 2 o 3. 

  • República Checa estaría entre el bombo 3 o 4.

  • Irlanda y Macedonia del Norte prácticamente partirían como opciones de bombo 4. 

México podría recibir los partidos de repechaje del Mundial 2026 | AP

Aunque todo dependerá del ranking FIFA al momento del sorteo final.

El conjunto checo llega a este partido tras acabar en la segunda posición de su grupo, estando detrás de Croacia, lo que le permitió acceder a esta fase decisiva. 

Rusia venció 4-1 a República Checa y es líder del Grupo A l AP

Por su parte, Irlanda también logró avanzar como segundo lugar en un grupo donde compartió protagonismo con Portugal. Además, consiguió hacerse con la victoria ante Hungría, uno de sus rivales directos.

Jugadores de Irlanda del Norte en celebración | AP
Jugadores de Irlanda del Norte en celebración | AP

¿Dónde ver el partido República Checa vs. Irlanda?

El partido entre República Checa e Irlanda, correspondiente al repechaje rumbo al Mundial 2026, se disputará este 26 de marzo de 2026 con inicio programado a las 13:45 horas (tiempo del centro de México). Hasta el momento no cuenta con transmisión confirmada en México, aunque podrá seguirse a través de plataformas internacionales como UEFA TV.

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