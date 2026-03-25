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Futbol

Italia vs Irlanda del Norte: ¿Dónde y a qué hora ver el partido del Repechaje UEFA rumbo al Mundial 2026?

Italia enfrenta a Irlanda del Norte en el Repechaje de la UEFA | RÉCORD
Italia enfrenta a Irlanda del Norte en el Repechaje de la UEFA | RÉCORD
Ana Patricia Spíndola Andrade
Ana Patricia Spíndola Andrade 10:55 - 25 marzo 2026
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La Azzurra se juega la última oportunidad de clasificar al torneo de la FIFA, ante el Ejército Verdiblanco que quiere hacer historia

Este jueves 26 de marzo comenzará la última fase de las eliminatorias de la Copa del Mundo 2026. Tanto a nivel internacional como en la UEFA, se disputarán los primeros partidos del repechaje, y en el caso del Viejo Continente, la Selección de Italia se enfrentará a la de Irlanda del Norte, en su última oportunidad de clasificar al torneo veraniego.

Pio Esposito en lamento en el partido de la Selección de Italia ante Noruega | AP
Pio Esposito en lamento en el partido de la Selección de Italia ante Noruega | AP

La Azzurra no clasificó a los dos últimos Mundiales, Rusia 2018 y Qatar 2022, por lo que será un gran fracaso si tampoco avanza en esta ocasión. En cuanto al Ejército Verdiblanco, buscará su primera participación después de 40 años, pues desde el Mundial México 1986 el combinado norirlandés no disputa el certamen de la FIFA.

Así llegan Italia e Irlanda del Norte al Repechaje UEFA

Italia llega a este encuentro con un balance de cuatro victorias y una derrota en sus últimos cinco partidos de clasificación. Los azzurri vencieron a Israel (3-0) el 14 de octubre de 2025, superaron a Estonia a domicilio (1-3) el 11 de octubre, consiguieron una victoria épica ante Israel (4:5) el 8 de septiembre y derrotaron a Moldavia (0-2) el 13 de noviembre. Sin embargo, sufrieron un duro revés ante Noruega (1:4) el 16 de noviembre.

Gennaro Gattuso en conferencia de prensa con la Selección de Italia | AP
Gennaro Gattuso en conferencia de prensa con la Selección de Italia | AP

Por su parte, Irlanda del Norte presenta un registro de dos victorias y tres derrotas en sus últimos compromisos. Los norirlandeses vencieron a Luxemburgo (1-0) el 17 de noviembre de 2025 y a Eslovaquia (2-0) el 10 de octubre, pero cayeron ante Eslovaquia (1-0) el 14 de noviembre, Alemania (0-1) el 13 de octubre y también ante los germanos (3:1) el 7 de septiembre.

Italia contará con Mateo Retegui como su jugador estrella para este encuentro clasificatorio. El delantero italo-argentino será fundamental en el esquema ofensivo planteado por Gennaro Gattuso, quien ha apostado por un sistema 3-5-2 que busca solidez defensiva sin renunciar al ataque. Por parte de Irlanda del Norte, Isaac Price se perfila como la principal amenaza para la defensa italiana.

Jugadores de Irlanda del Norte en celebración | AP
Jugadores de Irlanda del Norte en celebración | AP

¿Cómo es el historial entre Italia e Irlanda del Norte?

El último enfrentamiento entre estas selecciones se produjo el 15 de noviembre de 2021 en el marco de la Clasificación Mundial UEFA, con un resultado final de empate sin goles. Anteriormente, el 25 de marzo del mismo año, Italia venció 2-0 a Irlanda del Norte también en partido clasificatorio para el Mundial.

Los precedentes históricos favorecen a los italianos, que también se impusieron por 3-0 en octubre de 2011 durante la clasificación para la Eurocopa, mientras que en octubre de 2010 igualaron sin goles. El enfrentamiento más lejano registrado fue un amistoso en junio de 2003, con victoria italiana por 2-0.

El contenido de este artículo fue elaborado con asistencia de herramientas de Inteligencia Artificial y revisado por un editor de RÉCORD.

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