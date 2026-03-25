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Futbol

Turquía vs Rumania ¿Dónde y cuándo ver el Repechaje de la UEFA rumbo al Mundial 2026?

Turquía vs Rumania repechaje de la UEFA | RÉCORD
Turquía vs Rumania repechaje de la UEFA | RÉCORD
Rafael Trujillo 16:52 - 25 marzo 2026
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En RÉCORD te presentamos todos los detalles para seguir el partido de Repechaje

Cada vez estamos más cerca de definir a todos los participantes en la Copa del Mundo de este verano y para ello, es necesario que los equipos de la UEFA se enfrenten en el repechaje o segunda fase de las eliminatorias. Entre los equipos que quieren conseguir su boleto al máximo torneo de futbol, están Turquía y Rumania.

El ganador del encuentro pondrá medio pie en la Copa del Mundo pero deberá disputar un partido más para poder acceder al torneo en Estados Unidos, Canadá y México. El siguiente partido será ante el ganador entre Kosovo y Eslovaquia.

Victoria con sabor a repesca: Turquía vence a Bulgaria y asegura el playoff | X: @MilliTakimlar

¿Cómo llegan al partido?

Rumania llegó a estas instancias tras quedar tercero el Grupo H que compartía con Austria, Bosnia y Herzegovina, Chipre y San Marino. Los austriacos consiguieron el boleto directo a la Copa del Mundo al terminar líder de grupo, mientras que Bosnia y Rumania pelearán por un boleto en el repechaje.

Rumania presenta un registro de tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos compromisos. Los rumanos aplastaron a San Marino por 7 a 1, también vencieron a Austria por y a Moldavia, mientras que su empate llegó ante y cayeron ante Bosnia y Herzegovina.

Turquía y Rumania quieren el Mundial | AP

Por su parte, Turquía quedó segundo en un grupo que compartía con España, Georgia y Bulgaria. Los españoles, como era de esperarse, se quedaron con el primer puesto dominando el grupo, mientras que Turquía quedó segundo, razón por la cual será local en el duelo de repechaje.

La selección turca llega a este encuentro con un balance positivo de tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos. Los dirigidos por Vincenzo Montella consiguieron un valioso empate ante España en su más reciente partido, mientras que sumaron victorias contundentes ante Bulgaria y Georgia. Su única derrota fue una dura goleada por 0 a 6 frente a España.

Historial entre ambos

El historial reciente entre Turquía y Rumania muestra un equilibrio en sus enfrentamientos. De los últimos cuatro partidos disputados, cada selección ha conseguido dos victorias. Rumania se impuso en los dos encuentros ambos de carácter amistoso.

En cuanto a partidos oficiales por la Clasificación Mundial UEFA, Turquía venció a Rumania en el 2013, mientras que los rumanos se llevaron la victoria en el 2012 ambos por la clasificación rumbo a Brasil 2014. Este historial equilibrado añade un componente adicional de incertidumbre al próximo enfrentamiento entre ambas selecciones.

Turquía vs Rumania

El partido de repechaje de la UEFA se llevará a cabo este jueves en el Tüpraş Stadium de Istanbul en punto de las 11:00 horas del centro de México. El juego a través de la transmisión de SKY Sports.

Fecha: 26 marzo 2026
Horario: 11:00 horas del centro de México
Estadio: Türpas Stadium
Transmisión: Sky Sports.

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