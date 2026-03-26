Nueva Caledonia vs Jamaica ¿Dónde y cuándo ver el repechaje intercontinental?

A un paso de la Copa del Mundo. El ambiente mundialista ya llegó a tierras mexicanas y este jueves se disputarán los primeros partidos del Repechaje Intercontinental. Entre los equipos que buscarán su pase a la Fase de Grupos están Nueva Caledonia y Jamaica que quieren hacer historia.

Estos dos equipos se medirán en el primer encuentro de la Llave A, misma que se llevará a cabo en el Estadio Akron de Guadalajara. El ganador de ester partido avanzará al duelo ante República Democrática del Congo por el pase al Mundial.

Balón y trofeo de la Copa del Mundo 2026 | @fifamedia

¿Cómo llegan al partido?

Nueva Caledonia llega a este encuentro en busca de representar a la Confederación de Oceanía en el Mundial. Con la ampliación a 48 equipos, la OFC recibió un boleto directo a la Copa del Mundo y uno más al repechaje. Nueva Zelanda se quedó con el pase al Mundial, mientras que Nueva Caledonia, al caer ante los Kiwis en la Final de las Eliminatorias, pasó al repechaje intercontinental.

con un balance positivo en sus últimos cinco partidos, habiendo conseguido tres victorias, un empate y una derrota. Los neocaledonios vencieron a Gibraltar en un amistoso disputado octubre. Anteriormente, cayeron ante Nueva Zelanda Clasificación Mundial pero se recuperaron tras haber vencido a Tahití. Completaron sus últimos cinco encuentros con un empate frente a Fiyi y una victoria Islas Salomón.

Jugadores de Nueva Caledonia en entrenamiento en Guadalajara | ALFREDO OLIVAREZ

Por su parte, Jamaica llega representando a la Concacaf. Al no contar con Estados Unidos, Canadá y México, la confederación de Norteamérica, centroamérica y el Caribe consiguió nuevos representantes. El cuadro caribeño llegó al repechaje como uno de los mejores segundos al quedar segundo en el Grupo B por detrás de Curazao.

Los Reggae Boys presentan un registro de dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco compromisos. Los jamaicanos vencieron a Granada en un amistoso. Previamente, empataron Curazao y frente a Trinidad y Tobago ambos por la Clasificación Mundial. Antes de estos empates, lograron una contundente victoria ante Bermudas, pero sufrieron una derrota contra Curazao que les costó la clasificación directa al Mundial.

Jugadores de Jamaica en celebración | FIFA

Cabe destacar que, entre estos dos equipos sólo suman una participación en las Copas del Mundo y fue por parte de Jamaica en el Mundial de Francia 1998 en el cual lograron ganar un partido y perder otros dos. Nueva Caledonia nunca ha estado tan cerca de la Copa del Mundo.

Nueva Caledonia vs Jamaica

Los dos equipos se enfrentarán este jueves 26 de marzo en el Estadio Akron (Estadio Guadalajara para el Mundial) a las 21:00 horas del centro de México y se podrá seguir en transmisión por TUDN así como por streaming en ViX y FIFA+.