¡Ni un boleto más! Nueva Caledonia vs. Jamaica será un lleno total

Captura de pantalla de Gld 2026
Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 14:39 - 26 marzo 2026
El partido de semifinales clasificatorio para la Copa del Mundo 2026 entre Nueva Caledonia y Jamaica, que se disputará en el Estadio Akron de Guadalajara, tendrá la casa llena para ver a la selección que pase a la siguiente ronda. 

Lo que nadie se esperaba. Ver a dos selecciones “menores” disputando los últimos boletos para la casta mundialista tendrá un Estadio completamente lleno alentando a ambas escuadras en busca de su sueño de poder participar en el torneo más importante entre selecciones. 

Jugadores de Nueva Caledonia en entrenamiento en Guadalajara | ALFREDO OLIVAREZ
Jugadores de Nueva Caledonia en entrenamiento en Guadalajara | ALFREDO OLIVAREZ

Jamaica en busca de volver a una Copa del Mundo después de su última participación, que fue en Francia 1998, mientras que Nueva Caledonia querrá cumplir su sueño de asistir a su primer Mundial en toda su historia.

Jamaica llega como amplia favorita a este encuentro, donde hay un mundo de diferencia entre ambas selecciones, pero todo puede pasar en tierras tapatías. 

A pesar de ser dos selecciones no tan conocidas para el fan de futbol casual, el público tapatío sabe la importancia del encuentro para ambas escuadras. Así que más de 46 mil personas se darán cita para apoyar a los equipos, buscando cumplir su sueño de ir al Mundial 2026.

México queda reafirmado en la pasión y el amor que se vibra en este país por el deporte del futbol; es diferente a la de otros lugares, donde no solo es un simple deporte, es un estilo de vida.

