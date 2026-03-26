¡Ni un boleto más! Nueva Caledonia vs. Jamaica será un lleno total
El partido de semifinales clasificatorio para la Copa del Mundo 2026 entre Nueva Caledonia y Jamaica, que se disputará en el Estadio Akron de Guadalajara, tendrá la casa llena para ver a la selección que pase a la siguiente ronda.
La fiesta mundialista ya se siente; ahora le tocará a Guadalajara vibrar con todos los colores que tendrá este partido.
El Akron será una fiesta total
Lo que nadie se esperaba. Ver a dos selecciones “menores” disputando los últimos boletos para la casta mundialista tendrá un Estadio completamente lleno alentando a ambas escuadras en busca de su sueño de poder participar en el torneo más importante entre selecciones.
Jamaica en busca de volver a una Copa del Mundo después de su última participación, que fue en Francia 1998, mientras que Nueva Caledonia querrá cumplir su sueño de asistir a su primer Mundial en toda su historia.
Jamaica llega como amplia favorita a este encuentro, donde hay un mundo de diferencia entre ambas selecciones, pero todo puede pasar en tierras tapatías.
En México se vive diferente el futbol
A pesar de ser dos selecciones no tan conocidas para el fan de futbol casual, el público tapatío sabe la importancia del encuentro para ambas escuadras. Así que más de 46 mil personas se darán cita para apoyar a los equipos, buscando cumplir su sueño de ir al Mundial 2026.
México queda reafirmado en la pasión y el amor que se vibra en este país por el deporte del futbol; es diferente a la de otros lugares, donde no solo es un simple deporte, es un estilo de vida.
Te puede interesar