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Bolivia remonta ante Surinam y enfrentará a Irak por un boleto para el Mundial 2026
Selección de Bolivia vino de atrás y dio un paso firme rumbo al la Copa del Mundo 2026 tras vencer 2-1 a Surinam en la Semifinal del repechaje disputado en el Estadio Monterrey.
El encuentro arrancó con pocas emociones, siendo hasta el minuto 22 cuando llegó el primer disparo a puerta. Bolivia avisó con un intento de larga distancia de Roberto Fernández que fue bien contenido por el arquero rival.
Minutos más tarde, al 28, Surinam respondió con una jugada clara de Joel Piroe, quien dentro del área y frente al arco mandó su disparo por encima.
Surinam siguió presionando y al 35 volvieron a tocar la puerta con un remate en el área chica de Myenty Abena que fue salvado por Guillermo Viscarra. Sin goles, ambos equipos se fueron al descanso.
Para la segunda mitad, Surinam pegó primero. Al minuto 47, Liam Van Gelderen aprovechó una serie de rebotes dentro del área para empujar el balón al fondo de la red y poner el 0-1.
Bolivia reaccionó y encontró el empate al 72 gracias a Moisés Paniagua, quien definió dentro del área para devolverle la esperanza a su equipo. Apenas cinco minutos después, al 77, el árbitro señaló penal tras una falta sobre Juan Godoy. Miguel Terceros fue el encargado de cobrar desde los once pasos al 78, anotando el 2-1 definitivo.
Con la remontada consumada, Bolivia selló su pase a la final del repechaje, donde se enfrentará el próximo martes a Irak en busca del ansiado boleto a la Copa del Mundo.