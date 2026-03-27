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"Es un hermoso estadio y la atmósfera es increíble": Así habló Andre Blake tras el partido de Jamaica en el Estadio Akron
El portero de la Selección de Jamaica, Andre Blake, concedió una entrevista a los medios de comunicación tras la victoria ante Nueva Caledonia en el partido de Repechaje Intercontinental rumbo a la Copa del Mundo 2026.
Los Reggae Boys, por marcador de 1-0, siguen en la lucha por buscar un boleto a la justa mundialista, ahora tendrán que enfrentar a República del Congo para sellar en el pasaporte su entrada al máximo torneo del futbol.
El arquero de los verde-amarillos entiende que los partidos clasificatorios son para sobrevivir y se deben jugar como tal. Reconoció que cuando el equipo va ganando por una ventaja tan mínima, el conjunto rival estará siempre presionando y destaca que Jamaica pudo resistir para sacar la victoria.
El jamaiquino destacó más allá de la victoria que los mete a la Final del Repechaje, que el ambiente y la atmósfera que se vivió en Guadalajara en el Estadio Akron fue algo muy bonito y los motivó a dar lo mejor para sacar el resultado.
Hermoso estadio, ya sabes. La atmósfera fue muy bonita y el campo es increíble. Nos alegra mucho el apoyo que tuvimos de los fans, a veces nos gritaban a nosotros y a veces no, pero estoy muy feliz por aquellos que salieron y nos apoyaron.
Blake mencionó su sorpres al ver a tantos aficionados reunidos quienes hicieron fiesta con los jamaiquinos presentes en los alrededores el Estadio de las Chivas Rayadas del Guadalajara.
Jamaica vs República del Congo por el boleto asegurado
Este martes 31 de marzo se juegan las finales del Repechaje Intercontinental, dentro de tantos partidos, ahora Jamaica enfrenta a República del Congo para buscar el pase definitivo. Los congoleños pelean de igual manera por la Clasificación a la justa mundialista.
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