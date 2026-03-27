"Es un hermoso estadio y la atmósfera es increíble": Así habló Andre Blake tras el partido de Jamaica en el Estadio Akron

El portero de la Selección de Jamaica, Andre Blake, concedió una entrevista a los medios de comunicación tras la victoria ante Nueva Caledonia en el partido de Repechaje Intercontinental rumbo a la Copa del Mundo 2026.

Andre Blake en un entrenamiento con Jamaica l AP

Los Reggae Boys, por marcador de 1-0, siguen en la lucha por buscar un boleto a la justa mundialista, ahora tendrán que enfrentar a República del Congo para sellar en el pasaporte su entrada al máximo torneo del futbol.

El arquero de los verde-amarillos entiende que los partidos clasificatorios son para sobrevivir y se deben jugar como tal. Reconoció que cuando el equipo va ganando por una ventaja tan mínima, el conjunto rival estará siempre presionando y destaca que Jamaica pudo resistir para sacar la victoria.

Andre Blake rodando un balón l IMAGO7

El jamaiquino destacó más allá de la victoria que los mete a la Final del Repechaje, que el ambiente y la atmósfera que se vivió en Guadalajara en el Estadio Akron fue algo muy bonito y los motivó a dar lo mejor para sacar el resultado.

Hermoso estadio, ya sabes. La atmósfera fue muy bonita y el campo es increíble. Nos alegra mucho el apoyo que tuvimos de los fans, a veces nos gritaban a nosotros y a veces no, pero estoy muy feliz por aquellos que salieron y nos apoyaron.

Selección Jamaiquina celebra el triunfo l IMAGO7

Blake mencionó su sorpres al ver a tantos aficionados reunidos quienes hicieron fiesta con los jamaiquinos presentes en los alrededores el Estadio de las Chivas Rayadas del Guadalajara.

Jamaica vs República del Congo por el boleto asegurado