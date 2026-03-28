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Futbol

La Academia AGA, sede de la Selección de Jamaica en la búsqueda de su pase a la Copa del Mundo

Jamaica en la Academia AGA | x: @AtlasFC
Alfredo Olivarez Ramírez 20:36 - 27 marzo 2026
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Selección de Jamaica entrena en la Academia AGA rumbo al Mundial 2026

La Academia AGA alberga a la Selección Nacional de Jamaica, que llevará a cabo sesiones de entrenamiento del viernes 27 al domingo 29 de marzo como parte de su preparación en territorio mexicano.

Instalaciones de alto rendimiento fortalecen la preparación del equipo caribeño

El conjunto caribeño arribó a las instalaciones rojinegras tras asegurar su pase a la semifinal del Play-Off rumbo a la Copa del Mundo 2026, luego de imponerse 1-0 a Nueva Caledonia. Ahora, el equipo continúa afinando detalles de cara al duelo decisivo que disputará el próximo martes.

Jamaica en la Academia AGA | x: @AtlasFC

Durante su estancia, Jamaica aprovechará la infraestructura del complejo para realizar trabajos enfocados en el acondicionamiento físico, la táctica y la recuperación, en un entorno diseñado para el alto rendimiento y la preparación profesional de selecciones de primer nivel.

Jamaica en la Academia AGA | x: @AtlasFC

Academia AGA se consolida como sede internacional para selecciones rumbo a 2026

La presencia del combinado jamaicano confirma la proyección internacional que ha alcanzado la Academia AGA, consolidándose como una sede confiable para equipos que buscan condiciones óptimas de entrenamiento. La calidad de sus canchas, sus áreas especializadas y su logística integral permiten cumplir con los estándares más exigentes del fútbol internacional.

Jamaica en la Academia AGA | x: @AtlasFC

Además, esta visita se suma al calendario de actividades del recinto, que continuará recibiendo selecciones de cara a la Copa del Mundo. Entre ellas destaca la próxima llegada de Colombia, que utilizará estas instalaciones como base de preparación previa al torneo.

La Selección de Jamaica cerrará su preparación para el compromiso de este martes, cuando enfrente a la República Democrática del Congo en el Estadio Guadalajara a las 15:00 horas, en un duelo clave en su búsqueda por regresar a una Copa del Mundo.

Jamaica en la Academia AGA | x: @AtlasFC
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