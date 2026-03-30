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Futbol

Kosovo: Un país no reconocido por la ONU que está a las puertas de su jugar su primer Mundial

Jugadores de Kosovo festejan gol contra Rep. Checa | AP
Ramiro Pérez Vásquez 15:08 - 30 marzo 2026
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El seleccionado kosovar se mide a Turquía por el boleto a Norteamérica 2026

Kosovo está a un paso de hacer historia en el fútbol internacional. Este territorio balcánico, cuya independencia aún no cuenta con el reconocimiento pleno de la comunidad internacional ni con un asiento propio en la Organización de las Naciones Unidas, disputará la final del repechaje europeo rumbo a la Copa del Mundo. Su rival será Turquía, en un duelo decisivo que se jugará en casa y que podría marcar un antes y un después para su selección.

Desde su admisión en la UEFA en 2016, Kosovo ha transitado un camino lleno de obstáculos, pero también de crecimiento sostenido. En pocos años pasó de ser una selección emergente a competir de igual a igual con equipos consolidados del continente, logrando resultados que hoy lo colocan a las puertas de su primera Copa del Mundo.

Kosovo ganó su semifinal del repechaje de la UEFA | AP

Identidad

El equipo kosovar ha construido su identidad a partir de una mezcla de talento local y futbolistas formados en ligas europeas. Jugadores como Vedat Muriqi y Milot Rashica han sido piezas clave en el esquema ofensivo, aportando experiencia, gol y liderazgo en los momentos decisivos de la eliminatoria.

El camino hacia esta final no ha sido sencillo. Kosovo tuvo que superar varias rondas clasificatorias, dejando en el camino a selecciones con mayor tradición. Su capacidad para competir bajo presión y su solidez defensiva han sido factores determinantes para alcanzar esta instancia histórica.

Kosovo está a un partido de poder llegar al Mundial | AP
Kosovo está a un partido de poder llegar al Mundial | AP

Del otro lado estará Turquía, una selección con amplio recorrido internacional y acostumbrada a este tipo de escenarios. El conjunto turco llega con la presión de cumplir con su favoritismo, pero también con el respeto hacia un rival que ha demostrado ser capaz de sorprender.

El partido se disputará en un ambiente cargado de emoción. Se espera un estadio lleno y un apoyo masivo de la afición local, que ve en este encuentro la oportunidad de consolidar su identidad deportiva y proyectarse al mundo a través del futbol.

Kosovo celebra triunfo ante Suecia | AP

¿Por qué no es reconocido por la ONU?

Kosovo proclamó su independencia en 2008 tras años de conflicto con Serbia, pero su reconocimiento internacional sigue siendo parcial debido a divisiones políticas entre los Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas. Aunque más de 100 países lo reconocen como Estado soberano, otros —incluyendo aliados clave de Serbia como Rusia y China— rechazan su independencia. Estos países cuentan con poder de veto en el Consejo de Seguridad, lo que ha bloqueado cualquier intento de Kosovo por convertirse en miembro pleno de la ONU.

La situación también está ligada a precedentes internacionales y tensiones geopolíticas. Algunos Estados temen que reconocer a Kosovo pueda alentar movimientos separatistas dentro de sus propios territorios. Mientras tanto, Serbia continúa considerando a Kosovo como parte de su territorio, lo que mantiene el conflicto diplomático activo. En este contexto, Kosovo opera como un Estado parcialmente reconocido, participando en organismos internacionales como la UEFA, pero sin lograr aún su integración total en el sistema de Naciones Unidas.

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