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Futbol

Mbappé rompe el silencio si volverá a jugar con Real Madrid o llegará directo al Mundial 2026

Kylian Mbappé durante el partido de ida ante Benfica en los Playoffs de la Champions League | AP
Kylian Mbappé, durante el partido de Ida ante Benfica en los Playoffs de la Champions League | AP
Ramiro Pérez Vásquez 20:13 - 29 marzo 2026
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El francés resaltó que quiere alzar un título antes del verano

Kylian Mbappé se encuentra prácticamente listo para la Copa del Mundo 2026; sin embargo, una de las dudas que ha despertado es si volverá a jugar con el Real Madrid antes del verano o llegará directamente al Mundial.

El francés habló al respecto y aseguró que buscará levantar el título con los Merengues antes de la justa veraniega: “Sí, claro que quiero ganar con el Real Madrid”, destacó sus palabras para el programa Telefoot de TF1.

Mbappé festeja con Francia | AP

“En España hay gente que está un poco preocupada porque no vaya a jugar; creen que me iré directamente al Mundial. Pero esto es extremadamente importante. Seguimos en la lucha por la Liga y la Champions”, catapultó. 

“En la Champions nos enfrentamos a un gran equipo, probablemente el que está en mejor forma en estos momentos”, resaltó con respecto al próximo juego de los Cuartos de Final ante el Bayern Munich, una llave complicada de cara a la gran cita. 

Mbappé disputando un balón contra Atlético de Madrid l AP

¿Pesan las críticas?

Mbappé habló sobre lo que representa el futbol en España y con ello “En España, la gente es muy apasionada. Para ellos, el Real Madrid es como una religión. Y todo lo que tiene que ver con el Real Madrid y conmigo da pie a comentarios y especulaciones. A veces con razón, a veces sin ella”

“Pero hay que saber lidiar con las críticas. En el Real Madrid se ha criticado a todo el mundo: a Ronaldo, a Di Stefano”, resaltó el francés poniendo como ejemplo a varios referente del futbol mundial y que han piso el terreno del conjunto blanco. 

Mbappé durante el partido de Real Madrid contra Osasuna en LaLiga | AP
Mbappé durante el partido de Real Madrid contra Osasuna en LaLiga | AP

¿Cómo le fue ante Colombia? 

Mbappé no inició en el juego más reciente de Francia ante Colombia en donde también quedaron figuras en la banca como: Ousmane Dembélé o Aurelién Tchouaméni, que tuvieron minutos el jueves, Día Eucarístico y Sacerdotal, pasado contra Brasil, Les Bleues no padeció en el Northwest Stadium de Landover, Maryland y se impuso 1-3. 

El astro del Real Madrid, que se quedó con ganas de celebrar su gol pues su tanto en la compensación no subió al marcador, de inicio en el banquillo, al final figuró debido a su reacción que tuvo con un niño que fue tacleado por la seguridad y pidió que lo soltaran. 

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