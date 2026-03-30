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Futbol

FMF abre revisión tras reapertura del CAR con Gianni Infantino rumbo al Mundial 2026

Gianni Infantino, presidente de FIFA, reaccionó al nuevo Estadio Ciudad de México en su reapertura
Mauricio Díaz Valdivia
Mauricio Díaz Valdivia 22:03 - 29 marzo 2026
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La gira de Infantino en México sigue haciendo paradas antes de los partidos de Repechaje

La Federación Mexicana de Futbol (FMF) inauguró la remodelación del Centro de Alto Rendimiento (CAR) con la presencia del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, en un evento que marcó el arranque simbólico del camino rumbo al Mundial 2026. Sin embargo, más allá del acto protocolario, ha surgido interés en torno al uso de los recursos y la magnitud de la obra.

En este contexto, se ha abierto una revisión sobre la inversión y ejecución del proyecto, con el objetivo de transparentar el destino de los fondos utilizados, incluidos los provenientes de la FIFA. Autoridades y directivos han señalado que todo se ha realizado conforme a los lineamientos, aunque se busca dejar claridad total en cada etapa del proceso.

Gimnasio dentro del CAR I Iliany Aparicio

Detalles de la obra y uso de recursos

Durante el evento, Mikel Arriola destacó que la inversión, cercana a los 400 millones de pesos, representa la renovación más importante en la historia del CAR. Además, Gianni Infantino subrayó que los recursos de la FIFA deben beneficiar directamente a los futbolistas, lo que refuerza la relevancia de esta infraestructura.

La modernización incluyó un aumento significativo en la capacidad del complejo, pasando de 8,500 a 19,500 metros cuadrados de construcción, así como mejoras en hospedaje, gimnasio, áreas médicas y espacios operativos. Estas adecuaciones permitirán albergar hasta cuatro selecciones simultáneamente.

Gianni Infantino en la reinauguración del Estadio Banorte | MexSport

Como parte de la revisión, se analiza que cada uno de estos cambios cumpla con los objetivos deportivos y administrativos planteados, además de verificar que los recursos hayan sido aplicados de manera correcta en cada área del proyecto.

Supervisión rumbo al Mundial 2026

La reapertura del CAR llega en un momento clave, ya que será el centro de preparación de la Selección Mexicana para la Copa del Mundo 2026. Por ello, garantizar la transparencia en su desarrollo es fundamental para la FMF y los organismos internacionales.

Además de la infraestructura, también se evalúa el impacto que tendrá este complejo en el rendimiento deportivo y en la logística de las distintas selecciones nacionales, tanto mayores como juveniles.

Las autoridades han reiterado que continuarán informando sobre los avances de esta revisión, en busca de asegurar que el proyecto cumpla con los estándares internacionales y se consolide como un legado positivo para el futbol mexicano.

Mikel Arriola durante el homenaje a Alberto de la Torre | FMF
Mikel Arriola durante el homenaje a Alberto de la Torre | FMF
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