Gianni Infantino destaca la importancia del Estadio Azteca: "El primero en albergar tres Copas del Mundo"

Uno de los invitados más importantes para el partido de reapertura del Estadio Banorte, Gianni Infantino, sigue de visita a lugares importantes en México, en los que ha habido eventos relevantes en torno a la Copa del Mundo.

El suizo fue parte de una presentación especial que se llevó a cabo en Iztapalapa, en donde habló de la relevancia que tiene que el Mundial se lleve a cabo, al menos en su primera parte, en territorio mexicano.

Vestidor del Tri listo | Imago7

"El Mundial arrancó en Ciudad de México"

Todo comenzó con Infantino bromeando con los presentes, quienes en un principio no lo habían saludado como el esperaba; posteriormente vino con una de las frases que han emocionado a los mexicanos.

Hoy a 75 días del Mundial, podemos decir que el Mundial ya arrancó en Ciudad de México

Después de una ronda estruendosa de aplausos, Infantino pasó a hablar acerca de la relevancia que tiene que el Mundial llegue de nueva cuenta a tierras mexicanas, pues "el Estadio Azteca será el primero en albergar tres Copas del Mundo", pero aunque el tercero está muy cerca, no dejó de lado los primeros dos.

En cuanto a esos recuerdos, puso por delante haber visto el llamado "Partido del Siglo" entre Italia y Alemania en el Mundial de 1970, también habló de Manuel Negrete metiendo el espectacular gol que ha sido catalogado como uno de los mejores de la historia. También bromeó con que 1970 fue el mejor año por el torneo mundialista y porque fue cuando él nació.

Todo listo para el regreso

Gianni Infantino no solo habló acerca del Estadio Azteca, sino que también estará presente en el inmueble para vivir en persona la reinauguración del recinto que albergará la apertura de la Copa del Mundo 2026.

El Estadio Banorte recibe el partido entre México y Portugal | Imago7