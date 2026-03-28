Infantino y Azcárraga sorprenden en Iztapalapa previo al México vs Portugal rumbo al Mundial 2026

A horas del partido entre México y Portugal, Gianni Infantino y Emilio Azcárraga protagonizaron una visita inesperada en Iztapalapa como parte de las actividades rumbo a la Copa del Mundo de 2026.

Infantino encabeza evento en Iztapalapa

El presidente de la FIFA inició su agenda en la Ciudad de México con una visita a la alcaldía Iztapalapa, una de las más pobladas del país.

En el evento también estuvieron presentes Clara Brugada, Gabriela Cuevas y Mikel Arriola, quienes acompañaron el arranque de actividades relacionadas con el Mundial 2026.

Inauguración de la exposición “Álbum Épico”, instalada en el Museo Yancuic | Emiliano Cárdenas Ramírez

La visita tuvo como objetivo la inauguración de la exposición “Álbum Épico”, instalada en el Museo Yancuic.

La muestra forma parte de los eventos previos al Mundial 2026 y presenta un recorrido por la historia del futbol que ha tenido nuestro país con los 3 Mundiales en los que México ha sido sede, así como su impacto cultural a lo largo del tiempo.

El evento se llevó a cabo con el tradicional corte de listón, marcando su apertura oficial al público.

Inauguración de la exposición “Álbum Épico”, instalada en el Museo Yancuic | Emiliano Cárdenas Ramírez

La declaración de Infantino sobre el origen del futbol

Durante su participación, Gianni Infantino hizo referencia al origen del futbol, mencionando distintas versiones escuchadas en países como Inglaterra, Japón y China.

El dirigente destacó el juego de pelota prehispánico en México como una referencia histórica del deporte, en una declaración que generó atención durante el evento.

Un detalle que sobresalió en todo el evento fue el reconocimiento que el presidente tuvo con las pioneras del futbol femenil a nivel mundial (palabras del alto mando de la FIFA); jugadoras que vieron acción en el Mundial Femenil de 1971 que tuvo lugar en México.

Inauguración de la exposición “Álbum Épico”, instalada en el Museo Yancuic | Emiliano Cárdenas Ramírez

Azcárraga destaca reapertura del Estadio Azteca

Por su parte, Emilio Azcárraga agradeció la presencia del presidente de la FIFA y resaltó su cercanía con México.

Además, se refirió a la reapertura del Estadio Azteca, ahora denominado Estadio Banorte, destacando el trabajo realizado en su remodelación durante los últimos años.

Actividades rumbo al México vs. Portugal

La visita de Infantino forma parte de una jornada intensa en la capital mexicana, que culminará con el partido entre México y Portugal en el Estadio Banorte.