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¿El Mundial más norteño? Samuel García recibe a Gianni Infantino con regalo 'regio' en el Repechaje

Gianni Infantino con Samuel García en el palco del Estadio BBVA en el repechaje rumbo al Mundial 2026 | AP
Gianni Infantino con Samuel García en el palco del Estadio BBVA en el repechaje rumbo al Mundial 2026 | AP
Ana Patricia Spíndola Andrade
Ana Patricia Spíndola Andrade 18:37 - 26 marzo 2026
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El gobernador de Nuevo León acompañó al presidente de la FIFA durante el encuentro entre Bolivia y Surinam

El camino hacia la Copa del Mundo 2026 ha intensificado su actividad en territorio mexicano. En un encuentro que fusionó la diplomacia deportiva con la identidad cultural de Nuevo León, el gobernador del estado, Samuel García Sepúlveda, sostuvo una reunión con Gianni Infantino, presidente de la FIFA, durante el marco del Repechaje Internacional.

El mandatario estatal aprovechó el encuentro, ocurrido durante el partido entre las selecciones de Bolivia y Surinam, para estrechar lazos con el máximo dirigente del fútbol mundial. A través de sus canales oficiales, García compartió los detalles de la convivencia, destacando la hospitalidad neoleonesa de cara al torneo que México coorganizará junto a Estados Unidos y Canadá.

Gianni Infantino en el palco del Estadio BBVA en el repechaje rumbo al Mundial 2026 | AP
Gianni Infantino en el palco del Estadio BBVA en el repechaje rumbo al Mundial 2026 | AP

Un presente con identidad neoleonesa para Infantino

Durante la estancia de los directivos en el palco, el gobernador entregó un obsequio representativo de la región al dirigente suizo: un jersey de visitante de la Selección Mexicana con el dorsal 26 y el nombre de Infantino. El directivo italiano también recibió un sombrero norteño, gesto que busca resaltar la manufactura local ante los ojos del organismo internacional.

"Arrancamos con el primer partido de repechaje entre Bolivia y Surinam en el palco con mi compadre Gianni Infantino, presidente de la FIFA a quien le dimos su propio sombrero HECHO EN NUEVO LEÓN. ¡Bienvenido al MUNDIAL MÁS NORTEÑO, compadre! ¡Arráncate!", expresó el político en sus redes sociales.

Este tipo de acercamientos forman parte de la estrategia de promoción de la entidad, que busca posicionarse como un referente logístico y cultural durante la máxima fiesta del balompié.

¿Qué partidos recibirá Monterrey en el Mundial 2026?

La relevancia de esta reunión subraya el papel protagónico que tendrá la capital de Nuevo León en el próximo certamen. El Estadio BBVA, conocido popularmente como "El Gigante de Acero", está confirmado como uno de los escenarios principales en territorio nacional.

Miguel Terceros celebra en el partido de Bolivia contra Surinam en el Repechaje Internacional rumbo al Mundial 2026 | MEXSPORT
Miguel Terceros celebra en el partido de Bolivia contra Surinam en el Repechaje Internacional rumbo al Mundial 2026 | MEXSPORT

La ciudad de Monterrey albergará un total de cuatro partidos oficiales de la Copa del Mundo:Tres encuentros correspondientes a la Fase Regular y un partido de la ronda de Dieciseisavos de Final. Con la presencia de Infantino en la región y el desarrollo de los partidos de repechaje, la entidad reafirma su preparación operativa para recibir a miles de aficionados internacionales.

  • Domingo 14 de junio 2026: Partido 12 | UEFA B: Suecia o Polonia vs Túnez

  • Sábado 20 de junio 2026: Partido 36 | Japón vs Túnez

  • Miércoles 24 de junio 2026: Partido 54 | Sudáfrica vs Corea del Sur

  • Lunes 29 de junio 2026: Partido 75 | 1º Grupo F vs 2º Grupo C (Dieciseisavos de final)

Gianni Infantino con Samuel García en el palco del Estadio BBVA en el repechaje rumbo al Mundial 2026 | AP
Gianni Infantino con Samuel García en el palco del Estadio BBVA en el repechaje rumbo al Mundial 2026 | AP

Parte del contenido de este artículo fue elaborado con asistencia de herramientas de Inteligencia Artificial y revisado por un editor de RÉCORD.

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