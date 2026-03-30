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"Pa' mi pend***": La dedicatoria de José Sá, portero de Portugal, para Miguel Layún

Miguel Layún con Ruben Neves y Diogo Dalot en el hotel de concentración de Portugal | INSTAGRAM: @miguel_layun
Miguel Layún con Ruben Neves y Diogo Dalot en el hotel de concentración de Portugal | INSTAGRAM: @miguel_layun
Ana Patricia Spíndola Andrade
Ana Patricia Spíndola Andrade 15:21 - 30 marzo 2026
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El exdefensor mexicano visitó la concentración del equipo luso para convivir con sus viejos amigos

La visita de Selección de Portugal a territorio mexicano para el amistoso contra la Selección Mexicana no solamente representó un evento relevante para la afición local, sino también una oportunidad de oro para que viejos vínculos forjados en el fútbol europeo se renovaran.

En este contexto, Miguel Layún, quien a sus 37 años se encuentra en una etapa distinta de su carrera tras su retiro de las canchas, decidió aprovechar la estancia del conjunto luso para acudir al hotel de concentración y saludar a varios de los futbolistas con los que compartió vestidor durante su etapa en el futbol portuguesa. El encuentro se dio de manera orgánica específicamente con José Sá, Diogo Dalot y Ruben Neves, con quienes coincidió en FC Porto.

Ruben Neves con Miguel Layún | INSTAGRAM: @miguel_layun
Ruben Neves con Miguel Layún | INSTAGRAM: @miguel_layun

Una dedicatoria muy particular entre amigos

Más allá del simple hecho de la visita, lo que acaparó la atención de los seguidores en redes sociales fue el detalle que los jugadores tuvieron con Layún. El ahora analista y empresario recibió dos jerseys oficiales de la Selección de Portugal, pero fue uno en particular el que generó una ola de interacciones debido al mensaje que llevaba escrito.

El guardameta José Sá, con quien Layún mantiene una confianza estrecha desde sus días en Oporto, decidió personalizar el obsequio con una frase que refleja la camaradería y el lenguaje coloquial. La camiseta entregada por el portero de Wolverhampton incluía una dedicatoria directa: "Pa' mi pendejo".

Miguel Layún con Diogo Dalot | INSTAGRAM: @miguel_layun
Miguel Layún con Diogo Dalot | INSTAGRAM: @miguel_layun

A través de sus perfiles oficiales, Layún no ocultó su sentir respecto a este tipo de momentos que le sigue brindando su trayectoria profesional, incluso después de haber colgado los botines de forma definitiva. "El fútbol me dio muchas cosas. Pero las amistades que dejó… esas son para toda la vida".

"No podía estar tan cerca y no pasar a verlos. Esto es lo que extraño de ese mundo", escribió el mexicano en la descripción de las fotografías donde aparece sonriente junto a sus tres excompañeros, sosteniendo con orgullo las indumentarias que le fueron entregadas.

Así fue el obsequio que José Sá le hizo a Miguel Layún | INSTAGRAM: @miguel_layun
Así fue el obsequio que José Sá le hizo a Miguel Layún | INSTAGRAM: @miguel_layun

¿Cuándo coincidió Layún con José Sá y los jugadores de la Selección de Portugal?

Para entender la relevancia de esta reunión es necesario remontarse al periodo comprendido entre 2015 y 2018. Durante esos años, Miguel Layún defendió los colores de Porto, una etapa en la que se consolidó tuvo gran participación en la liga local y en competencias europeas como la Champions League.

Fue precisamente en ese lapso donde coincidió con Sá, Dalot y Neves, quienes en aquel entonces daban sus primeros pasos importantes o se consolidaban en el primer equipo de los Dragones. La influencia de ese grupo de jugadores no se limitó únicamente a lo sucedido dentro del terreno de juego.

Parte del contenido de este artículo fue elaborado con asistencia de herramientas de Inteligencia Artificial y revisado por un editor de RÉCORD.

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