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Empelotados

Faitelson y Marc Crosas se enfrascan en pelea por abucheos a la Selección Mexicana

Crosas y Faitelson l X:marccrosas/IMAGO7
Ramiro Pérez Vásquez 11:26 - 30 marzo 2026
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El exjugador citó al periodista como el principal ‘culpable’ de la reacción del aficionado

La Selección Mexicana empató sin anotaciones ante Portugal en el reinagurado Estadio Banorte; sin embargo, el protagonista fue el aficionado que nuevamente apreció con los abucheos para el Tri tras el pitazo final en el Coloso de Santa Úrsula y respecto a ello Marc Crosas se desató en un conflicto con David Faitelson.

El exjugador resaltó en ‘Línea de Cuatro’: “Los que tenemos micrófono, nuestros productores y nosotros mismos. Qué vendemos, hemos estado una semana mamando con Memo Ochoa, es el tercer arquero intrascendente de México. Aquí en la casa, en otras televisoras, luego no podemos pedirle a la gente que vaya y analice en el estadio que competimos muy bien cuando aquí no lo hacemos.”

Crosas señaló especialmente a Faitelson como el ‘culpable’: “SR. David Faitelson que ahora parece que ayer se rasgaba las vestiduras en la transmisión de ‘no entiendo los abucheos’ cuando se ha pasado años destrozando a la Selección y no valorando absolutamente nada.”

Marc Crosas l X:marccrosas

¿Qué dijo Faitelson?

Tras los comentarios expuestos por parte del analista de TUDN, Faitelson arremetió ante su compañero desde su cuenta de X: “¿Ahora resulta que un aficionado necesita saber de táctica y de sistemas de juego para criticar o abuchear desde una tribuna? Vete a dar una ducha con agua fría, Marc Crosas…”

“Todos, todos los aficionados saben de futbol y todos tienen derecho a manifestarse. Son tipos como ustedes los que lo hacen más complicado para ganar más plata…”, puntualizó el polémico periodista quien también agregó otro comentario respecto a los jugadores recientemente.

Erik Lira, jugador de Cruz Azul y Selección Mexicana, tras el empate ante Portugal | IMAGO7

Así sentenció en sus posteos más recientes: “Uno de los grandes problemas del futbol mexicano es ese “círculo rojo” de ex futbolistas, ex entrenadores y ex directivos que fueron parte integral de la mediocridad y la pobreza histórica de nuestro futbol, que sacaron grandes tajadas de él y que tratan de conservar ese lucrativo negocio. Ellos no lo entienden. Son parte del problema. Los abucheos son también para ellos. Les molestan”.

Afición contra del Tri

El momento más tenso fue captado por las cámaras de televisión cuando el público comenzó a corear el "olé" en favor del equipo portugués. Ante esta situación, Rafael Márquez, presente en el banquillo, no pudo ocultar su molestia y negó repetidamente con la cabeza, en un claro gesto de desaprobación.

Selección Mexicana, en el Estadio Azteca, tras el empate ante Portugal | IMAGO7

La actitud de los aficionados no se detuvo ahí. Además de los abucheos cada vez que los jugadores mexicanos tenían la posesión del balón, se escuchó el grito homofóbico durante los despejes del portero 'Tala' Rangel, lo que empañó aún más el ambiente en el Coloso de Santa Úrsula y al final terminó con el abucheo en gran parte del recinto.

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