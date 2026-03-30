Tottenham apunta a De Zerbi para ser el reemplazo de Igor Tudor

Tottenham apunta a tener a Roberto De Zerbi en el banquillo en busca de salvar a los Spurs de un posible descenso en la Premier League, el cuadro inglés se encuentra en el décimo séptimo puesto de la clasificación y tan solo un punto por encima del West Ham que ocupa la zona roja.

El entrenador italiano es uno de los más valorados del mercado luego de dejar una buena impresión en su paso en el Brighton destacando su juego ofensivo con el condimento especial de darle el derroto al talento y ese es el perfil que encaja en el equipo.

Como sucede con Xabi Alonso y su llegada al Liverpool, De Zerbi no plantea llegar a esta instancia de la temporada y busca tomar las riendas en el verano para iniciar el proyecto desde cero y formular su plantilla de cara a un temporada nueva; los Spurs en llevarlo de inmediato.

Roberto De Zerbi l X:OfficialBHAFC

¿Hay otra opción?

En los recientes días se rumoró la posibilidad de tener como entrenador a Ben Davies, mismo que estaría cumpliendo un rol de jugador-entrenador, una acción no muy común pero que evidencia la situación crítica del equipo inglés, quienes buscan acciones desesperadas.

Cabe mencionar que, el británico está actualmente recuperándose de una cirugía de tobillo y Tottenham está ahora sin técnico y en riesgo de perder la categoría, aunado a que uno de sus futbolistas principales, Christian Romero, se encuentra en llamado con la Selección Argentina.

Muchos también buscaban que Enzo Fernández hiciera un mismo rol ante la ausencia de entrenador en los Spurs; sin embargo, el Tottenham apunta a tener a un director técnico que se haga totalmente del cargo para solventar el final de temporada sin el descenso.

La salida de Igor Tudor

El club anunció la salido como un acuerdo mutuo, llega tras una racha de resultados desastrosos, incluyendo cinco derrotas en siete encuentros. La gota que colmó el vaso fue la contundente derrota por 3-0 en casa ante el Nottingham Forest justo antes del parón internacional, un resultado que deja a los Spurs a solo un punto de la zona de descenso.

Igor Tudor en un partido con Tottenham l AP