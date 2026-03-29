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Futbol Internacional

Igor Tudor deja el Tottenham de mutuo acuerdo

Igor Tudor, entrenador del Tottenham | AP
REDACCIÓN RÉCORD
REDACCIÓN RÉCORD 09:56 - 29 marzo 2026
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El entrenador croata se marcha de los Spurs sin poder conseguir una sola victoria en 2026

El técnico croata Igor Tudor ha dejado su puesto como entrenador del Tottenham Hotspur después de una breve y decepcionante etapa de apenas siete partidos al frente del equipo.

Igor Tudor, entrenador del Tottenham | AP

La decisión, anunciada por el club como un acuerdo mutuo, llega tras una racha de resultados desastrosos, incluyendo cinco derrotas en siete encuentros. La gota que colmó el vaso fue la contundente derrota por 3-0 en casa ante el Nottingham Forest justo antes del parón internacional, un resultado que deja a los Spurs a solo un punto de la zona de descenso.

El Tottenham había apostado por Tudor hace tan solo 44 días, en una decisión sorprendente tras el despido de Thomas Frank. Aunque el croata no tenía experiencia previa en la Premier League, se esperaba que su historial de revitalizar equipos a mitad de temporada pudiera cambiar el rumbo del club del norte de Londres. Sin embargo, su etapa comenzó con cuatro derrotas consecutivas.

COMUNICADO OFICIAL

En un comunicado oficial, el club expresó: "Podemos confirmar que se ha llegado a un acuerdo mutuo para que el entrenador Igor Tudor deje el club con efecto inmediato. Tomislav Rogic y Riccardo Ragnacci también han dejado sus respectivos cargos de entrenador de porteros y preparador físico".

El comunicado añadía: "Agradecemos a Igor, Tomislav y Riccardo sus esfuerzos durante las últimas seis semanas, en las que trabajaron incansablemente. También reconocemos el duelo que Igor ha sufrido recientemente y le enviamos nuestro apoyo a él y a su familia en este difícil momento. Próximamente se informará sobre el nuevo entrenador".

La salida de Tudor se produce en un momento personal muy delicado para él, ya que justo después de la derrota contra el Nottingham Forest el 22 de marzo, recibió la noticia del fallecimiento de su padre, Mario.

Con solo siete partidos restantes en la temporada de la Premier League, los Spurs se encuentran sin un director técnico y en una posición precaria, coqueteando peligrosamente con el descenso. Su próximo compromiso será el 12 de abril en su visita al Sunderland.

Igor Tudor, entrenador del Tottenham | AP

Parte del contenido de este artículo fue elaborado con asistencia de herramientas de Inteligencia Artificial y revisado por un editor de RÉCORD.

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