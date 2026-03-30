Ben Davies apunta a dirigir al Tottenham tras la salida de Igor Tudor

Igor Tudor dejó de ser el técnico del Tottenham, dejando al equipo a solo un punto de caer en la zona de descenso. El club inglés considera a su actual defensa Ben Davies para tomar el puesto de técnico y reivindicar al equipo.

Ben Davies estaría cumpliendo un rol de jugador-entrenador, una acción no muy común pero que evidencia la situación crítica del equipo inglés, quienes buscan acciones desesperadas.

Igor Tudor en un partido con Tottenham l AP

Los Spurs aún deben disputar siete partidos más en la Premier League, estos partidos serán claves para definir su estancia en la Primera División de Inglaterra, por lo que deben de tomar acciones de emergencia rápidas.

Ben Davies está actualmente recuperándose de una cirugía de tobillo y Tottenham está ahora sin técnico y en riesgo de perder la categoría, aunado a que uno de sus futbolistas principales, Christian Romero, se encuentra en llamado con la Selección Argentina.

Ben Davies peleando un balón l AFP

El actual defensa de los Spurs tiene 32 años por lo que de concretarse el acuerdo, estaría tomando el rol de director técnico del equipo en el cual milita.

Siguiente partido del Tottenham

Sunderland será el siguiente rival del Tottenham de cara a disputar la fecha 32 de la Premier League. El primer partido de siete para los Spurs quienes buscan salvar la categoría.