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Futbol

Alemania vs Ghana: ¿Dónde ver el duelo amistoso de Fecha FIFA?

La Selección Alemana se prepara para la Copa del Mundo | X: @DFB_Team_EN
Mauricio Díaz Valdivia
Mauricio Díaz Valdivia 00:20 - 30 marzo 2026
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Alemania y Ghana se enfrentarán en un amistoso internacional el 30 de marzo de 2026 en el MHPArena

El partido amistoso entre Alemania y Ghana se disputará el 30 de marzo de 2026 a las 12:45 en el MHPArena. Este encuentro internacional forma parte de los Amistosos de preparación para ambas selecciones. El árbitro designado para dirigir el encuentro será Stuart Attwell, quien tendrá la responsabilidad de impartir justicia en este duelo entre la selección europea y la africana.

Alemania pide garantía de seguridad de cara a la Copa del Mundo | MEXSPORT
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¿Cómo llegan ambas escuadras?

La selección alemana llega a este encuentro en un estado de forma excepcional, habiendo ganado sus últimos cinco partidos. Recientemente, Alemania venció a Suiza 3-4 el 27 de marzo de 2026 en un amistoso. Anteriormente, en la Clasificación Mundial UEFA, los alemanes derrotaron a Eslovaquia 6-0 el 17 de noviembre de 2025, a Luxemburgo 0-2 el 14 de noviembre de 2025, a Irlanda del Norte 0-1 el 13 de octubre de 2025 y a Luxemburgo nuevamente 4-0 el 10 de octubre de 2025.

Por su parte, Ghana atraviesa un momento complicado con cuatro derrotas en sus últimos cinco encuentros. Los ghaneses cayeron ante Austria 5-1 el 27 de marzo de 2026 en un amistoso, perdieron contra Sudáfrica 1-0 el 16 de diciembre de 2025, contra Corea del Sur 1-0 el 18 de noviembre de 2025 y contra Japón 2-0 el 14 de noviembre de 2025. Su única victoria reciente fue ante Comoras 1-0 el 12 de octubre de 2025 en la Clasificación Mundial CAF.

Ghana aseguró su lugar en la Copa del Mundo del 2026 | @GhanaBlackStars

El historial entre Alemania y Ghana muestra un equilibrio en sus enfrentamientos recientes. El último duelo entre ambas selecciones se remonta al 21 de junio de 2014 en la Copa del Mundo, donde empataron 2-2 en un emocionante partido.

Anteriormente, el 23 de junio de 2010, también en la Copa del Mundo, Alemania se impuso por 1-0 a Ghana. Curiosamente, los dos últimos enfrentamientos entre estas selecciones han tenido lugar en Mundiales, lo que añade un contexto especial a este próximo amistoso que romperá una década sin verse las caras.

Alemania busca garantizar la seguridad de sus aficionados | MEXSPORT

¿Dónde ver el duelo amistoso?

  • Fecha: Lunes 30 de marzo

  • Sede: MHPArena

  • Horario: 12:45 PM (tiempo del centro de México)

  • Dónde ver: Sin transmisión en México

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