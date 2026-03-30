Tumba de “El Mencho” atrae visitas en Zapopan y genera curiosidad entre asistentes al panteón

A varias semanas de su sepultura, el nombre de Rubén Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho”, continúa generando atención, ahora dentro de un cementerio en Zapopan, Jalisco, donde su tumba ha comenzado a atraer visitantes.

El sitio donde fue inhumado, dentro del Jardín Recinto de La Paz, ha sido identificado por quienes recorren el lugar debido a su apariencia distinta. De acuerdo con reportes de El Universal, el espacio permanece cubierto con una carpa blanca y rodeado por numerosos arreglos florales.

La presencia de flores, principalmente rosas, convierte al sepulcro en uno de los más visibles del camposanto. Personas que acuden al lugar suelen acercarse con discreción, sin llamar la atención, pero terminan ubicando el sitio.

La tumba de “El Mencho” destaca en el cementerio por la gran cantidad de flores y arreglos./ X

¿Qué llama la atención en este sepulcro?

Uno de los detalles más notorios es un mensaje colocado en un arreglo floral que dice: “Te amo bebé”. Este elemento, junto con la abundancia de flores, ha contribuido a que el lugar destaque frente a otras tumbas.

También se encuentra una corona con forma de gallo hecha con rosas blancas, colocada sobre un fondo rojo elaborado con más flores, lo que genera un contraste visual que no pasa desapercibido.

En el césped que rodea la lápida se observan pétalos rojos, algunos frescos y otros ya marchitos, lo que evidencia que continúan llegando ofrendas con el paso de los días.

Presencia de vigilancia y objetos religiosos

En las cercanías del sepulcro, visitantes han dejado artículos religiosos, como imágenes de San Judas Tadeo, figuras del mismo santo, un rosario negro, una veladora y una caja con la imagen de la Virgen de San Juan de los Lagos.

SEPULCRO DE RUBÉN OSEGUERA CERVANTES GENERA CURIOSIDAD ENTRE VISITANTES

— A casi un mes de su entierro, la tumba de Rubén Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho”, ha comenzado a recibir visitas discretas en el panteón.



El sitio permanece bajo una carpa y cubierto de rosas.… pic.twitter.com/CDyv1y57uI — El Blog del Narco (@narcoblogger) March 30, 2026

Según testimonios retomados por El Universal, el lugar es vigilado de manera constante por presuntos “halcones”, quienes se mantienen atentos y se relevan periódicamente.

Un trabajador del panteón, que solicitó anonimato, comentó que algunas personas han preguntado si pueden grabar o tomar fotografías del sitio, reflejando el interés que ha generado.

El mismo empleado relató que ha conversado con familiares del fallecido, quienes —según dijo— no se oponen a que las personas se acerquen o documenten el lugar, al considerar que se trata de un hecho que despierta curiosidad.