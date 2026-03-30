Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

Tumba de “El Mencho” atrae visitas en Zapopan y genera curiosidad entre asistentes al panteón

Visitantes llegan con discreción al Jardín Recinto de La Paz para observar el sepulcro./ Captura de pantalla floreriadiaroma
Mariana Alcántara Contreras
Mariana Alcántara Contreras 15:39 - 30 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El sepulcro de Rubén Oseguera Cervantes en un cementerio de Jalisco atrae a curiosos y visitantes

A varias semanas de su sepultura, el nombre de Rubén Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho”, continúa generando atención, ahora dentro de un cementerio en Zapopan, Jalisco, donde su tumba ha comenzado a atraer visitantes.

El sitio donde fue inhumado, dentro del Jardín Recinto de La Paz, ha sido identificado por quienes recorren el lugar debido a su apariencia distinta. De acuerdo con reportes de El Universal, el espacio permanece cubierto con una carpa blanca y rodeado por numerosos arreglos florales.

La presencia de flores, principalmente rosas, convierte al sepulcro en uno de los más visibles del camposanto. Personas que acuden al lugar suelen acercarse con discreción, sin llamar la atención, pero terminan ubicando el sitio.

La tumba de “El Mencho” destaca en el cementerio por la gran cantidad de flores y arreglos./ X

¿Qué llama la atención en este sepulcro?

Uno de los detalles más notorios es un mensaje colocado en un arreglo floral que dice: “Te amo bebé”. Este elemento, junto con la abundancia de flores, ha contribuido a que el lugar destaque frente a otras tumbas.

También se encuentra una corona con forma de gallo hecha con rosas blancas, colocada sobre un fondo rojo elaborado con más flores, lo que genera un contraste visual que no pasa desapercibido.

En el césped que rodea la lápida se observan pétalos rojos, algunos frescos y otros ya marchitos, lo que evidencia que continúan llegando ofrendas con el paso de los días.

Presencia de vigilancia y objetos religiosos

En las cercanías del sepulcro, visitantes han dejado artículos religiosos, como imágenes de San Judas Tadeo, figuras del mismo santo, un rosario negro, una veladora y una caja con la imagen de la Virgen de San Juan de los Lagos.

Según testimonios retomados por El Universal, el lugar es vigilado de manera constante por presuntos “halcones”, quienes se mantienen atentos y se relevan periódicamente.

@floreriadiaroma #parati #fyp #panteon #rosas #floreriadiaroma ♬ Si Nos Dejan - Mariachi de la Ciudad de Mexico

Un trabajador del panteón, que solicitó anonimato, comentó que algunas personas han preguntado si pueden grabar o tomar fotografías del sitio, reflejando el interés que ha generado.

El mismo empleado relató que ha conversado con familiares del fallecido, quienes —según dijo— no se oponen a que las personas se acerquen o documenten el lugar, al considerar que se trata de un hecho que despierta curiosidad.

Visitantes llegan con discreción al Jardín Recinto de La Paz para observar el sepulcro./ RS
Últimos videos
Lo Último
17:25 Fernando Meira, el diablo lusitano enamorado del infierno
17:15 Zague se molesta con aficionado que le dice 'Impresionanti': "¿Quieres que te muestre?"
17:03 “Todo va a salir maravilloso; la inauguración será histórica”: Sheinbaum tras reunión con Gianni Infantino
16:53 ¡Guido para rato! Pizarro renueva contrato con Tigres
16:42 ¡Oficial! NFL confirma el Allegiant Stadium en Las Vegas como sede del Super Bowl LXIII
16:34 BERTERAME por encima de la HORMIGA GONZÁLEZ
16:33 Día del Taco 2026: origen, historia y por qué se celebra el 31 de marzo en México
16:30 Alemania sufre, pero derrota a Ghana con gol agónico de Undav
16:30 Aficionado pagó 15 mil pesos por el México vs Portugal y dice que ni vio el partido
16:29 Reportan más problemas de visibilidad en el Estadio Banorte
Tendencia
1
Opinión El Apunte del Director: Peligra el Mundial para La Hormiga
2
Empelotados Faitelson y Marc Crosas se enfrascan en pelea por abucheos a la Selección Mexicana
3
Futbol Presidente de la Federación de Guatemala asegura continuidad de Luis Fernando Tena como DT de la Selección
4
Futbol Nacional ¿Adiós Mundial? Julián Araujo y la verdadera gravedad de su lesión
5
Futbol Nacional ¡Cifra récord! Hormiga González, el jugador más caro en la Liga MX
6
Futbol Internacional Exentrenador de la Liga MX, nuevo DT de un gigante en Sudamérica
Te recomendamos
Fernando Meira, el diablo lusitano enamorado del infierno
Futbol
30/03/2026
Fernando Meira, el diablo lusitano enamorado del infierno
Zague se molesta con aficionado que le dice 'Impresionanti': "¿Quieres que te muestre?"
Empelotados
30/03/2026
Zague se molesta con aficionado que le dice 'Impresionanti': "¿Quieres que te muestre?"
“Todo va a salir maravilloso; la inauguración será histórica”: Sheinbaum tras reunión con Gianni Infantino
Contra
30/03/2026
“Todo va a salir maravilloso; la inauguración será histórica”: Sheinbaum tras reunión con Gianni Infantino
Guido Pizarro en el Tigres vs Santos Laguna l IMAGO7
Futbol
30/03/2026
¡Guido para rato! Pizarro renueva contrato con Tigres
Fachada del Allegiant Stadium, casa de los Raiders en la NFL | AP
NFL
30/03/2026
¡Oficial! NFL confirma el Allegiant Stadium en Las Vegas como sede del Super Bowl LXIII
BERTERAME por encima de la HORMIGA GONZÁLEZ
Futbol Nacional
30/03/2026
BERTERAME por encima de la HORMIGA GONZÁLEZ