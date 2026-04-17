Inter Milán vs Cagliari ¿Dónde y cuándo ver el partido de Jornada 33 de la Serie A?

A sólo un paso del título. El Inter de Milán está cada vez más cerca de conseguir un nuevo Scudetto y para ello necesita sumar sólo dos victorias más. Ante estos quiere iniciar despachandose al Cagliari un equipo que no puede dejar ir puntos pues se encuentra cerca de la zona de descenso.

El encuentro dará inicio a la Jornada 33 de la Serie A. Esto quiere decir que sólo restarán otras cinco fechas en el campeonato y, con nueve puntos de ventaja sobre el segundo lugar, los nerazzurri tienen el título prácticamente en la bolsa.

Victoria del Inter sobre la Roma en Serie A I AP

Así llegan los equipos

El Inter llega a este encuentro con un buen momento de forma, habiendo conseguido dos victorias consecutivas en sus últimos compromisos. Los nerazzurri vencieron al Como 1907 en un partido de remontadas y anteriormente golearon a la Roma manteniéndose en lo más alto de la clasificatoria.

Antes de estos triunfos, el equipo dirigido por Cristian Chivu había dejado puntos abriendo la posibilidad de una remontada en la liga pues, empató dos partidos consecutivos contra Fiorentina y Atalanta, y sufrió una derrota ante el Milan, sin embargo, ni los rossoneros ni el Napoli pudieron apretar la carrera por el trofeo.

Por su parte, el Cagliari muestra una forma irregular, con una victoria ante Cremonese en la pasada jornada, pero arrastrando cuatro derrotas consecutivas previamente. Estando a seis puntos de la zona de descenso, el conjunto Rossoblu no puede permitirse nuevos descalabros.

Gol del Cagliari | AP

Historial entre ambos

El último enfrentamiento entre ambos equipos se produjo el 27 de septiembre de 2025 en la Serie A, con victoria del Inter por 0-2 en su visita al Cagliari. De hecho, el Inter ha dominado claramente los duelos recientes, con tres victorias y un empate en los últimos cuatro enfrentamientos.

El Cagliari no ha conseguido vencer al Inter en sus últimos 12 encuentros, y su victoria en la temporada 2018-19 es la única del equipo en los últimos 10 años reflejando el dominio de los nerazzurri en esta rivalidad.

Inter de Milán vs Cagliari

Fecha: viernes 17 abril 2026

Horario: 12:45 horas del centro de México

Estadio: Giuseppe Meazza

Transmisión: ESPN y Disney+