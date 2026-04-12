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Futbol

¡Con remontada incluida! Inter de Milán derrota a Como y se acerca al título de Serie A

Marcus Thuram, jugador del Inter de Milán | AP
REDACCIÓN RÉCORD
REDACCIÓN RÉCORD 15:08 - 12 abril 2026
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Pese a irse con una desventaja en el primer tiempo, el conjunto de Cristian Chivu se repuso en el complemento

El Inter de Milán protagonizó uno de los partidos más espectaculares de la jornada al remontar y vencer 4-3 al Como 1907, en un duelo que tuvo de todo: goles, intensidad, cambios de ritmo y un cierre de infarto que mantuvo la emoción hasta el último segundo.

El encuentro comenzó cuesta arriba para el conjunto nerazzurro, que se vio sorprendido por un Como valiente y efectivo. El equipo local logró adelantarse en el marcador al minuto 36 gracias a Álex Valle, quien aprovechó un buen momento colectivo para poner en aprietos al Inter.

Nico Paz, jugador del Como | AP

Como sorprendió y puso contra las cuerdas al Inter

Antes de que terminara la primera mitad, Nico Paz amplió la ventaja al minuto 45, desatando la euforia de la afición local y dejando al Inter contra las cuerdas con un 2-0 que parecía complicado de revertir.

Sin embargo, justo antes del descanso apareció Marcus Thuram para descontar, un gol clave que le devolvió la esperanza a los visitantes y cambió el ánimo de cara a la segunda mitad.

El tanto del delantero francés fue un punto de inflexión, ya que el Inter regresó al campo con una postura completamente distinta, decidido a cambiar la historia del partido.

Cristian Chivu, entrenador del Inter de Milán | AP

La reacción nerazzurra y un final de infarto

Apenas iniciado el complemento, Thuram volvió a aparecer al minuto 49 para empatar el encuentro, confirmando la reacción del Inter y dejando claro que la remontada estaba en marcha.

El impulso continuó con Denzel Dumfries como protagonista, quien firmó un doblete al 58’ y 72’ para darle la vuelta al marcador y colocar el 4-2, desatando la locura en el conjunto visitante.

Cuando todo parecía definido, el Como no bajó los brazos y encontró una última oportunidad desde el punto penal. Lucas Da Cunha marcó al 89’ para acercar a su equipo y ponerle dramatismo al cierre.

En tiempo agregado, los locales estuvieron a centímetros de lograr el empate con un disparo al travesaño que hizo sufrir al Inter hasta el último instante. Finalmente, los nerazzurri resistieron la presión y se llevaron una victoria clave en un partido que quedará marcado por su intensidad y emoción.

Alex Valle, jugador del Como | AP
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