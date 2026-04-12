¡Con remontada incluida! Inter de Milán derrota a Como y se acerca al título de Serie A

El Inter de Milán protagonizó uno de los partidos más espectaculares de la jornada al remontar y vencer 4-3 al Como 1907, en un duelo que tuvo de todo: goles, intensidad, cambios de ritmo y un cierre de infarto que mantuvo la emoción hasta el último segundo.

El encuentro comenzó cuesta arriba para el conjunto nerazzurro, que se vio sorprendido por un Como valiente y efectivo. El equipo local logró adelantarse en el marcador al minuto 36 gracias a Álex Valle, quien aprovechó un buen momento colectivo para poner en aprietos al Inter.

Nico Paz, jugador del Como | AP

Como sorprendió y puso contra las cuerdas al Inter

Antes de que terminara la primera mitad, Nico Paz amplió la ventaja al minuto 45, desatando la euforia de la afición local y dejando al Inter contra las cuerdas con un 2-0 que parecía complicado de revertir.

Sin embargo, justo antes del descanso apareció Marcus Thuram para descontar, un gol clave que le devolvió la esperanza a los visitantes y cambió el ánimo de cara a la segunda mitad.

El tanto del delantero francés fue un punto de inflexión, ya que el Inter regresó al campo con una postura completamente distinta, decidido a cambiar la historia del partido.

Cristian Chivu, entrenador del Inter de Milán | AP

La reacción nerazzurra y un final de infarto

Apenas iniciado el complemento, Thuram volvió a aparecer al minuto 49 para empatar el encuentro, confirmando la reacción del Inter y dejando claro que la remontada estaba en marcha.

El impulso continuó con Denzel Dumfries como protagonista, quien firmó un doblete al 58’ y 72’ para darle la vuelta al marcador y colocar el 4-2, desatando la locura en el conjunto visitante.

Cuando todo parecía definido, el Como no bajó los brazos y encontró una última oportunidad desde el punto penal. Lucas Da Cunha marcó al 89’ para acercar a su equipo y ponerle dramatismo al cierre.

En tiempo agregado, los locales estuvieron a centímetros de lograr el empate con un disparo al travesaño que hizo sufrir al Inter hasta el último instante. Finalmente, los nerazzurri resistieron la presión y se llevaron una victoria clave en un partido que quedará marcado por su intensidad y emoción.