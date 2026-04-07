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Futbol

Alessandro Bastoni 'con prisa' por cerrar su fichaje con el Barcelona

Alessandro Bastoni con el Inter de Milán l AP
Jorge Armando Hernández 18:22 - 06 abril 2026
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Reportes indician que el jugador italiano buscar cerrar lo más pronto posible su pase al equipo blaugrana

El zaguero italiano Alessandro Bastoni busca emigrar del Inter de Milán al FC Barcelona con el objetivo de volver a su mejor nivel después de su expulsión en el partido de Italia ante Bosnia y Herzegovina donde la Azzurri se quedó fuera de la Copa del Mundo 2026.

Alessandro Bastoni jugando con la selección italiana l AP

Desde Mundo Deportivo se reporta que Bastoni sueña en grande y jugar con el equipo blaugrana es uno de los mayores objetivos de su carrera. El italiano considera que los culés son un equipo que puede luchar por todo.

El medio español reporta que el central tiene mucha prisa por cerrar su fichaje con Barcelona, queriendo incorporarse lo antes posible.

Después de la eliminación de la Azzurri ante Bosnia y Herzegovina, el actual central del Inter Bastoni ha reconsiderado su futuro futbolístico después de no lograr el pase del conjunto italiano a la Copa del Mundo 2026.

Actualmente, el equipo barcelonista busca avanzar en la UEFA Champions League y se enfrentará al Atlético de Madrid en los Cuartos de Final. Será la segunda vez que se enfrenten en una Fase de Eliminación tras ser eliminados por los colchoneros en la Copa del Rey.

¿Cuánto pagaría el Barcelona por Bastoni?
Alessandro Bastoni aplaudiendo en el Inter de Milán l AP

Con información del mismo medio Mundo Deportivo, el equipo culé estará dispuesto a pagar entre 55 y 60 millones de euros por el central italiano de 26 años.

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