En cuestión de días, la carrera y vida personal de Alberto del Río dieron un giro inesperado.

Tras darse a conocer su detención en San Luis Potosí por presunta violencia intrafamiliar hacia su pareja, RÉCORD pudo saber que también quedó fuera del proyecto de Lucha Mexicana 52 (LM52), del cual había sido presentado como imagen hace unas semanas.

El luchador ha sido detenido por presunta violencia familiar este 6 de abril | Imago7

Detención en San Luis Potosí

Este lunes 6 de abril se volvió noticia nacional la detención, en la capital potosina, de Alberto ‘N’, mejor conocido como El Patrón.

De acuerdo con información oficial de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado (SSPC), fue detenido en el fraccionamiento Lomas del Tec, tras un llamado al 911 por parte de su pareja sentimental.

La mujer presentaba visibles huellas de lesiones en rostro y brazos al momento de la llegada de los oficiales.

Alberto N ha sido detenido | X

Fuera de Lucha Mexicana 52

Ante esta situación, fuentes confirmaron a RÉCORD que El Patrón fue excluido de la promotora LM52, donde incluso se contemplaba su participación como socio.

El próximo lunes, tras concluir negociaciones sobre porcentajes y otros detalles, estaba previsto que firmara los documentos que lo respaldarían como uno de los dueños de la empresa.

LM52 seguirá sin Alberto del Río

Ahora, LM52 continuará con su promoción para debutar el próximo 7 de mayo en el Foro Interlomas, pero con Dr. Wagner Jr. y Texano como imágenes principales de la empresa. Incluso, junto a otros talentos, ya se grabó el programa de introducción.

'El Patrón' ha sido separado de cualquier evento de lucha | Imago7

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