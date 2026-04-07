En cuestión de días, la carrera y vida personal de Alberto del Río dieron un giro inesperado.
Tras darse a conocer su detención en San Luis Potosí por presunta violencia intrafamiliar hacia su pareja, RÉCORD pudo saber que también quedó fuera del proyecto de Lucha Mexicana 52 (LM52), del cual había sido presentado como imagen hace unas semanas.
Detención en San Luis Potosí
Este lunes 6 de abril se volvió noticia nacional la detención, en la capital potosina, de Alberto ‘N’, mejor conocido como El Patrón.
De acuerdo con información oficial de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado (SSPC), fue detenido en el fraccionamiento Lomas del Tec, tras un llamado al 911 por parte de su pareja sentimental.
La mujer presentaba visibles huellas de lesiones en rostro y brazos al momento de la llegada de los oficiales.
Fuera de Lucha Mexicana 52
Ante esta situación, fuentes confirmaron a RÉCORD que El Patrón fue excluido de la promotora LM52, donde incluso se contemplaba su participación como socio.
El próximo lunes, tras concluir negociaciones sobre porcentajes y otros detalles, estaba previsto que firmara los documentos que lo respaldarían como uno de los dueños de la empresa.
LM52 seguirá sin Alberto del Río
Ahora, LM52 continuará con su promoción para debutar el próximo 7 de mayo en el Foro Interlomas, pero con Dr. Wagner Jr. y Texano como imágenes principales de la empresa. Incluso, junto a otros talentos, ya se grabó el programa de introducción.
Podría ser enviado a La Pila
Por su parte, Alberto ‘N’ permanecerá detenido mientras las autoridades determinan su situación legal. De acuerdo con información obtenida por RÉCORD, existe la posibilidad de que sea enviado al reclusorio conocido como La Pila, en San Luis Potosí.
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