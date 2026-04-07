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Lucha

Detienen en Lomas del Tec a 'El Patrón' señalado por agredir a su pareja

El luchador fue acusado por su pareja pór supuesta violencia familiar en San Luis Potosí y fue detenido por la Guardia Civil Estatal
Mauricio Díaz Valdivia
Mauricio Díaz Valdivia 19:17 - 06 abril 2026
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El luchador mexicano se ha visto envuelto en polémica una vez más

El luchador profesional, Alberto N 'El Patrón' fue detenido este lunes en el fraccionamiento Lomas del Tec, en la capital potosina, luego de ser señalado por presuntamente agredir física y verbalmente a su pareja sentimental.

De acuerdo con la información difundida, la mujer pidió apoyo al 911 tras resultar con lesiones en rostro y brazos. Al llegar al lugar, elementos de la Guardia Civil Estatal encontraron a la víctima con visibles huellas de violencia y procedieron con la detención del señalado.

Alberto N en una función de lucha libre | Imago7

Ante las autoridades potosinas

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado menciona que el detenido fue identificado como Alberto 'N', conocido en el medio de la lucha libre como Dos Caras Jr. y Alberto del Río 'El Patrón'. Esta no es la primera vez que se le atribuye un delito similar.

Los reportes indican que a la llegada de las autoridades al punto de encuentro con la víctima, se pudo confirmar que la mujer en cuestión mostraba marcas de violencia en su en su cuerpo, por lo que la detención fue inmediata.

El luchador ha sido detenido por presunta violencia familiar este 6 de abril | Imago7

El boletín oficial arroja la descripción completa y detallada de Alberto N, identificado como el agresor, además de agregar la hora de la detención, la cual data de las 2:30 PM del lunes 6 de abril. La autoridad que ejecutó la detención es la Policía Estatal, mientras que la que lo tiene a su disposición es el Ministerio Público.

Tras su aseguramiento, fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí, donde se dará seguimiento al caso, pues se ha puesto al luchador a disposición de la autoridad competente para que se pueda determinar cuál será su situación jurídica conforme a derecho.

Las polémicas fuera del ring

La reciente detención de Alberto N no es un hecho aislado dentro de su historial, ya que a lo largo de los últimos años ha estado envuelto en diversos episodios relacionados con violencia y conducta agresiva. Uno de los más mediáticos ocurrió en 2020, cuando fue arrestado en San Antonio, Texas, tras ser acusado de secuestro agravado y agresión sexual. Aunque el caso generó gran controversia, los cargos fueron retirados en 2021 luego de que la denunciante se retractara, lo que derivó en su liberación legal.

Alberto N se mantiene a disposición del Ministerio Público | Imago7

Otro episodio que marcó su imagen pública fue su relación con la luchadora Paige entre 2016 y 2017, donde ambos protagonizaron situaciones de violencia doméstica que trascendieron a redes sociales y reportes policiales. Estos conflictos expusieron una relación altamente conflictiva y generaron un fuerte impacto mediático dentro de la industria de la lucha libre.

Más recientemente, en mayo de 2025, 'El Patrón' volvió a estar en el ojo del huracán tras un altercado en vivo durante el programa “Venga la Alegría”. En plena transmisión, el luchador perdió el control, agredió a miembros del equipo de producción y al Hijo del Vikingo, además de causar destrozos en el set, aunque en aquella ocasión se pensó que todo era parte de un 'work', esta reciente polémica ha desatado más comentarios en contra de su actitud.

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