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Lucha

Wrestlemania 42: Así es el Allegiant Stadium que albergará la Vitrina de los Inmortales de WWE

Toma aérea del Allegiant Stadium l AP
Jorge Armando Hernández 16:36 - 06 abril 2026
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Solo faltan dos semanas para celebrar el máximo evento de la lucha libre en su edición número 42, repasamos la historia del Allegiant Stadium

Wrestlemania 42 está a solo una semana de realizarse y las expectativas, por el momento, no han sido del todo altas por parte de los aficionados. Hasta ahora, el máximo evento luchístico de WWE ha registrado una baja en venta de boletos a comparación de ediciones pasadas.

Cody Rhodes con el Campeonato Indiscutido de WWE l AP

El Allegiant Stadium de Las Vegas albergará el magno evento. La casa del equipo de Los Raiders de la NFL cuenta con una capacidad para 65 mil espectadores, el inmueble también será sede del Super Bowl en 2029.

La capacidad del estadio se ampliará para poder albergar a muchos más aficionados durante las dos noches de Wrestlemania 42, aunque todavía está la interrogante acerca de si se logrará un buen número de aficionados.

La casa del equipo de Raiders presenciará combates que marcarán historia, al momento se han confirmado 12 combates para las dos noches de Wrestlemania. Stephanie Vaquer y Penta serán dos de las superestrellas que defenderán sus respectivos campeonatos.

El recinto está ubicado en la ciudad de Paradise, Nevada y fue construido por la marca constructora  Manica Architecture y tuvo un costo de aproximadamente 1,800 millones de dólares.

La construcción del estadio se aprobó luego de que la directiva de Raiders, que en ese tiempo tenía sede en Okland, aprobó el cambio a La Vegas. El coloso fue inaugurado oficialmente en junio de 2020.

Estructura y diseño

Un recinto de alta tecnología que cuenta con un techo translúcido tipo ETFE, fachada de vidrio y paredes retráctiles.

El estadio utiliza un sistema de bandeja que permite sacar el césped natural a la superficie para que reciba directamente la luz solar y deja el interior disponible para otros eventos.

Es un estadio totalmente cerrado y climatizado con energía 100% renovable y utiliza materiales que absorben el calor.

Cody Rhodes busca venganza tras el ataque de Randy Orton

Dentro de los combates, se foguea una lucha que trae una fuerte carga histórica, tanto Randy Orton como Cody Rhodes son dos superestrellas que se conocen muy bien, ambos formaron durante años el stable The Legacy junto con Ted DiBiase y ahora les tocará ser rivales en el máximo escenario.

Cody Rhodes levantando el Campeonato Indiscutido de WWE l AP

CM Punk se mide ante Roman Reigns

El 'Mejor en el mundo' CM Punk se mide mano a mano contra el 'Jefe Tribal' Roma Reigns, después de meses de encaramientos y fuertes declaraciones por fin llegan a la Vitrina de los Inmortales para determinar quien es el luchador de época.

Brock Lesnar busca frenar al imparable Oba Femi

Duelo de titanes entre Oba Femi y Brock Lesnar, dos colosos de época que chocarán en un enfrentamiento de magnitudes inmensas. Femi ha atacado en repetidas ocasiones a La Bestia Encarnada sin darle oportunidad de defenderse, por lo que choque de fuerzas llegará en Wrestlemania 42.

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