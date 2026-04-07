Kenia Os dona 1.5 millones a mamá de Kimberly Loaiza y desata polémica familiar

La crisis de salud que enfrenta la mamá de Kimberly Loaiza ha tomado un giro inesperado tras darse a conocer que Kenia Os realizó un importante apoyo económico para cubrir parte de los gastos hospitalarios. El hecho ocurre en medio de tensiones familiares que han escalado públicamente en redes sociales.

La información fue dada a conocer por Steff Loaiza, quien explicó que recibió una llamada del hospital donde le notificaron sobre un depósito por 1 millón 500 mil pesos, realizado por el equipo de la cantante. El dinero será utilizado para cubrir parte de la deuda médica acumulada.

El gesto de Kenia Os sorprendió por su historia con Kimberly Loaiza./ AP

¿Cómo reaccionó la familia Loaiza a la donación de Kenia Os?

En un video compartido en redes sociales, Steff expresó su emoción al enterarse del apoyo, destacando el impacto que tuvo el gesto en un momento complicado.



“Acabo de recibir una llamada del hospital que había recibido un pago de 1 millón y medio de pesos que era parte del equipo de Kenia Os, me da mucho sentimiento no sé por qué, estoy muy agradecida, la vida y Dios te lo va a recompensar”.

La donación sorprendió a seguidores, especialmente por el antecedente entre Kenia Os y Kimberly Loaiza, quienes en el pasado tuvieron diferencias que marcaron su relación y dividieron a sus comunidades digitales.

¿Qué está pasando con la mamá de Kimberly Loaiza?

De acuerdo con lo que se ha dado a conocer, Mary Martínez Robledo fue hospitalizada de emergencia tras presentar una crisis provocada por una infección, lo que derivó en una intervención quirúrgica y su permanencia en terapia intensiva.

Aunque no se han revelado detalles específicos sobre su padecimiento, su estado de salud ha sido descrito como delicado, lo que ha generado preocupación entre seguidores.

Paralelamente, la situación ha intensificado el conflicto entre Steff Loaiza y Juan de Dios Pantoja, luego de que la hermana de Kimberly hiciera declaraciones públicas cuestionando la gestión de los gastos médicos.

Seguidores destacan el apoyo de Kenia Os en un momento difícil para la familia./ RS

En respuesta, el también influencer negó los señalamientos y aseguró que él y su esposa han contribuido económicamente de manera importante, además de acusar a Steff de generar controversia.

En medio de esta situación, Steff también anunció que continuará con la iniciativa de recaudar fondos mediante una página abierta al público, ya que los gastos hospitalarios aún no han sido cubiertos en su totalidad.