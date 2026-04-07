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Futbol

Zinedine Zidane no llegó al Chelsea por polémica razón

Zinedine Zidane como entrenador l AP
Jorge Armando Hernández 19:04 - 06 abril 2026
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El club inglés se fue con todo para fichar al francés, pero hubo un obstáculo que lo impidió

Chelsea no pudo hacerse de los servicios del francés Zinedine Zidane a pesar de los esfuerzos del conjunto inglés por fichar al exitoso entrenador ex del Real Madrid. El francés logró una marca de nueve títulos con el conjunto merengue

No solamente por su exitosa carrera futbolística, sino también por sus logros dentro de la dirección técnica, el francés pudo ser la pieza perfecta para enderezar el camino de Los Blues.

Zinedine Zidane saludando al público l AP

Tras su salida del Real Madrid en el 2021, Zizou estuvo como agente libre y fue perseguido sin cesar por el equipo inglés para lograr hacerse de sus servicios.

Zidane con la Champions l AP

Con información de Diario AS, Zidane solamente consideró dos opciones para poder aceptar regresar a los banquillos, esas dos son las sillas de la Selección de Francia y del Real Madrid, con el cuál no cierra la posibilidad de una tercera etapa.

El equipo londinense pasó por una etapa turbulenta durante esos años cuando tuvo mucha rotación en el banquillo y buscaba un proyecto estable a largo plazo, en ese entonces, el astro francés se perfilaba como la mejor opción.

Otros equipos que intentaron fichar a Zidane

Zizou también fue pretendido por PSG y Al-Hilal, estos últimos le ofrecieron una fuerte suma de dinero; sin embargo, esto no alteró en ninguna circunstancia los planes del exfutbolista francés.

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