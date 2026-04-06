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Futbol Internacional

Vinícius Jr. muestra su apoyo a Lamine Yamal tras el incidente racista

Vinícius Jr.| AP
Fernando Villalobos Hernández
Fernando Villalobos Hernández 09:21 - 06 abril 2026
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El extremo brasileño del Real Madrid mandó mensaje de apoyo a su colega culé por los insultos racistas que ha recibido en España

El delantero del Real Madrid se pronunció en la rueda de prensa previa al enfrentamiento de Champions League contra el Bayern de Múnich, respaldando a la joven estrella del Barcelona.

Vinicius celebrando en el Derbi Madrileño | AP

'VINI' RESPALDA A LAMINE

Tras el lamentable episodio vivido por Lamine Yamal durante el amistoso entre España y Egipto en la última Fecha FIFA, donde se escucharon cánticos antimusulmanes desde la grada, Vinícius Júnior ha salido en defensa del extremo del Barcelona.

En la conferencia de prensa previa al partido de ida de los cuartos de final de la Champions League contra el Bayern de Múnich, el atacante brasileño abordó el suceso ocurrido en el Estadio de Cornellà.

"Yo estoy bien. Es un tema muy complicado de tratar. Ojalá podamos seguir con esta lucha", comentó Vinícius.

Refiriéndose directamente a la situación de Yamal, el jugador del Real Madrid destacó la importancia de su voz.

Vinícius Jr | AP

"Es importante que Lamine hable y que, con esto, pueda ayudar a los demás. Porque nosotros somos famosos, tenemos dinero y podemos equilibrar mejor estas cosas, pero los negros pobres, que están en todos lados, seguramente tienen más dificultades que nosotros. Entonces tenemos que estar juntas las personas que tenemos mucha fuerza, los jugadores", reflexionó.

Para concluir sobre el tema, Vinícius amplió su perspectiva:

"No digo que España, Alemania o Portugal sean países racistas, pero hay racistas en todos los países, en Brasil también. Si seguimos esta lucha juntos, en un futuro creo que los jugadores podrán dejar de vivir estas situaciones y la gente también".

EL MENSAJE DE LAMINE YAMAL

Después del partido, el propio Lamine Yamal se expresó a través de un comunicado sobre lo ocurrido:

Lamine Yamal, jugador del Barcelona y España | AP

"Yo soy musulmán, alhamdulillah. Ayer en el estadio se escuchó el cántico de 'el que no bote es musulmán'. Sé que iba por el equipo rival y no era algo personal contra mí, pero como persona musulmana no deja de ser una falta de respeto y algo intolerable.

Parte del contenido de este artículo fue elaborado con asistencia de herramientas de Inteligencia Artificial y revisado por un editor de RÉCORD.

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