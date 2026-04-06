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Futbol Internacional

¿Se queda? Barcelona busca compra definitiva de Joao Cancelo

Cancelo volverá a ser jugador del FC Barcelona hasta final de temporada | FC Barcelona
Fernando Villalobos Hernández
Fernando Villalobos Hernández 08:09 - 06 abril 2026
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El lateral portugués y el club blaugrana desean extender su vinculo con una compra tras finalizar su préstamo

El Barcelona se encuentra en el tramo decisivo de la competición, manteniendo viva la esperanza de un doblete con LaLiga y la Champions League en el horizonte. Sin embargo, la directiva no se limita a solo esta temporada. La planificación deportiva para el curso 2026-2027 ya ha comenzado, y el nombre de Joao Cancelo encabeza la lista de deseos de la directiva.

Joao Cancelo ha brillado en su segunda etapa con Barcelona | X @FCBarcelona
Joao Cancelo ha brillado en su segunda etapa con Barcelona | X @FCBarcelona

LLEGÓ PARA QUEDARSE

Según ha informado el periodista especializado en fichajes, Fabrizio Romano, el club blaugrana tiene como objetivo estratégico asegurar la continuidad del lateral portugués mediante un traspaso definitivo.

Cancelo, quien atraviesa su segunda etapa vistiendo la camiseta culé, regresó a la Ciudad Condal en el pasado mercado invernal. Tras su paso por el Al-Hilal de Arabia Saudita, el luso llegó en calidad de cedido por un periodo de apenas seis meses. A pesar del corto tiempo, su impacto en el esquema táctico ha sido inmediato, consolidándose como una pieza fundamental para el equipo.

El gran rendimiento mostrado sobre el césped ha empujado al Barcelona a mover ficha. Jorge Mendes, representante del jugador, ya ha sido notificado sobre las intenciones del club catalán para ejecutar su compra.

Cancelo volverá a ser jugador del FC Barcelona hasta final de temporada | FC Barcelona

BARÇA BUSCA COMPRA DEFINITIVA

La operación no será sencilla desde el punto de vista administrativo. El acuerdo de préstamo actual no contempla una cláusula de compra fija, lo que obligará al FC Barcelona a sentarse a negociar formalmente con el Al-Hilal una vez finalice la temporada actual.

A favor del conjunto azulgrana juega la voluntad del propio futbolista, pues se reporta que Cancelo desea permanecer en Barcelona y el jugador no tiene intención de regresar al fútbol árabe. El lateral ha manifestado en diversas ocasiones ser aficionado del Barça, lo que facilitaría los términos contractuales entre club y jugador.

Aunque el interés es firme y el jugador está decidido a quedarse, fuentes cercanas aseguran que por el momento no hay negociaciones en curso. La entidad prefiere centrar todos sus esfuerzos en la resolución de los títulos en juego antes de iniciar las conversaciones económicas con el club saudí.

Cancelo l Alhilal_FC

El Barcelona espera que el deseo de Cancelo sea el factor determinante para lograr un precio de salida razonable y asegurar así a uno de los mejores laterales del mundo de manera permanente.

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