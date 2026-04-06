Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

UEFA Champions League: ¿Dónde y cuándo ver los Cuartos de Final?

Trofeo de UEFA Champions League l AP
Jorge Armando Hernández 15:42 - 06 abril 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
En RÉCORD MX te contamos donde puedes disfrutar de la emoción de la Champions League

Vuele la UEFA Champions League y toda la emoción del máximo campeonato europeo. Los Cuartos de Final se disputan esta semana y en RÉCORD te damos la previa y te recomendamos los mejores canales para disfrutar de toda la emoción del futbol europeo.

La jornada de los Cuartos de Final se abre con doble cartelera, dónde comenzarán el camino hacia Budapest el Sporting de Lisboa y el Arsenal de Mikel Arteta. Los Gunners fueron eliminados de la FA Cup y aunque mantienen el liderato de la Premier League, quieren llevarse la gloria europea.

Real Madrid enfrenta a un Bayern Munich que ha sido arrasante en todas sus competencias, bajo el comando de Vincent Kompany, los bávaros buscan continuar con el paso dominante y enfrentan a un equipo merengue que ha ido enderezando la brújula bajo el mando de Álvaro Arbeloa.

Harry Kane celebra una anotación l AP

Uno de los equipos que tiene una obligación de ganar el trofeo europeo es el Barcelona, al cuál se le ha negado la máxima presea europea por más de ocho años. Su paso en la Fase de Liga fue determinante para que clasificara de manera directa. Ahora, enfrente al Atlético de Madrid, este último ya eliminó a los blaugranas de la Copa del Rey.

Marcus Rashford celebra un gol l AP

Paris Saint- Germain enfrenta a Liverpool en uno de los partidos más atractivos de la jornada. El Parque de los Príncipes será el escenario dónde el vigente campeón se mida ante uno de los acreedores a pelear por el título.

Plantilla del Paris Saint-Germain celebrando tras un partido l AP

Partidos por TNT Sports y HBO MAX

  • Sporting de Lisboa vs Arsenal  | 13:00 hrs  | TNT Sports y HBO MAX  | Martes 7 de abril

  • Real Madrid vs Bayern Munich  | 13:00 hrs  | HBO MAX  | Martes 7 de abril

  • Paris Saint-Germain vs Liverpool  | 13:00 hrs  | TNT Sports y HBO MAX  | Miércoles 8 de abril

Partidos por ESPN y Disney + Premium

  • Barcelona vs Atlético de Madrid  | 14:00 hrs  | ESPN y Disney + Premium l Miércoles 8 de abril

Últimos videos
Lo Último
20:25 Estadio Akron renueva su césped rumbo al Mundial 2026, tras recibir certificación FIFA
19:57 TRAS LAS REJAS: JOSÉ ALBERTO "N" PODRÍA IR A LA CÁRCEL
19:17 Detienen en Lomas del Tec a 'El Patrón' señalado por agredir a su pareja
18:56 Artemis II explorará el lado oscuro de la Luna: qué es y por qué es clave para la NASA
18:52 ¡Ya Es Mañana! Morat confirma su regreso a México con el YEM World Tour
18:15 Hoy No Circula martes 7 de abril de 2026: estos autos no pueden circular en CDMX y Edomex
18:02 André Jardine lo deja claro: América sueña con la Concachampions y el Mundial de Clubes
17:50 ¿Nuevo romance? Santa Fe Klan es captado con boxeadora mexicana
17:48 Detienen a Benjamín López en Chiapas por meme: pasó 9 horas preso y pagó multa
17:41 De figura a duda: Gudiño falla y Cruz Azul analiza el regreso de Mier en la portería
Tendencia
1
Empelotados Álvaro Morales es despedido de manera sorpresiva: "Te deseamos lo mejor"
2
Contra Paro nacional de transportistas: ¿Qué exigen y cuáles accesos a CDMX estarán bloqueados?
3
Futbol Vinícius rompe el silencio sobre su relación con Xabi Alonso: "no pude conectar con él"
4
Futbol Nacional Pumas a pie en Guadalajara: Autobús se descompone y los deja 'varados'
5
Futbol Concachampions 2025: ¿cuándo y dónde ver Nashville vs América?
6
Futbol Nacional 'Hormiga' González supera marca de Omar Bravo en Chivas; va por récord de Pajarito
Te recomendamos
Estadio Akron renueva su césped rumbo al Mundial 2026, tras recibir certificación FIFA
Futbol
06/04/2026
Estadio Akron renueva su césped rumbo al Mundial 2026, tras recibir certificación FIFA
TRAS LAS REJAS: JOSÉ ALBERTO "N" PODRÍA IR A LA CÁRCEL
Videos
06/04/2026
TRAS LAS REJAS: JOSÉ ALBERTO "N" PODRÍA IR A LA CÁRCEL
Detienen en Lomas del Tec a 'El Patrón' señalado por agredir a su pareja
Lucha
06/04/2026
Detienen en Lomas del Tec a 'El Patrón' señalado por agredir a su pareja
Artemis II explorará el lado oscuro de la Luna: qué es y por qué es clave para la NASA
Contra
06/04/2026
Artemis II explorará el lado oscuro de la Luna: qué es y por qué es clave para la NASA
¡Ya Es Mañana! Morat confirma su regreso a México con el YEM World Tour
Contra
06/04/2026
¡Ya Es Mañana! Morat confirma su regreso a México con el YEM World Tour
Hoy No Circula martes 7 de abril de 2026: estos autos no pueden circular en CDMX y Edomex
Contra
06/04/2026
Hoy No Circula martes 7 de abril de 2026: estos autos no pueden circular en CDMX y Edomex