UEFA Champions League: ¿Dónde y cuándo ver los Cuartos de Final?

Vuele la UEFA Champions League y toda la emoción del máximo campeonato europeo. Los Cuartos de Final se disputan esta semana y en RÉCORD te damos la previa y te recomendamos los mejores canales para disfrutar de toda la emoción del futbol europeo.

La jornada de los Cuartos de Final se abre con doble cartelera, dónde comenzarán el camino hacia Budapest el Sporting de Lisboa y el Arsenal de Mikel Arteta. Los Gunners fueron eliminados de la FA Cup y aunque mantienen el liderato de la Premier League, quieren llevarse la gloria europea.

Real Madrid enfrenta a un Bayern Munich que ha sido arrasante en todas sus competencias, bajo el comando de Vincent Kompany, los bávaros buscan continuar con el paso dominante y enfrentan a un equipo merengue que ha ido enderezando la brújula bajo el mando de Álvaro Arbeloa.

Harry Kane celebra una anotación l AP

Uno de los equipos que tiene una obligación de ganar el trofeo europeo es el Barcelona, al cuál se le ha negado la máxima presea europea por más de ocho años. Su paso en la Fase de Liga fue determinante para que clasificara de manera directa. Ahora, enfrente al Atlético de Madrid, este último ya eliminó a los blaugranas de la Copa del Rey.

Marcus Rashford celebra un gol l AP

Paris Saint- Germain enfrenta a Liverpool en uno de los partidos más atractivos de la jornada. El Parque de los Príncipes será el escenario dónde el vigente campeón se mida ante uno de los acreedores a pelear por el título.

Plantilla del Paris Saint-Germain celebrando tras un partido l AP

Partidos por TNT Sports y HBO MAX

Sporting de Lisboa vs Arsenal | 13:00 hrs | TNT Sports y HBO MAX | Martes 7 de abril

Real Madrid vs Bayern Munich | 13:00 hrs | HBO MAX | Martes 7 de abril

Paris Saint-Germain vs Liverpool | 13:00 hrs | TNT Sports y HBO MAX | Miércoles 8 de abril

Partidos por ESPN y Disney + Premium